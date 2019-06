Smoleňák o projektu Čistá hlava: O psychických problémech se nesmí mlčet! | iSport.cz

Propagační spot má nabádat nejenom profesionální sportovce k tomu, aby se nebáli mluvit o psychických problémech, informuje o tom, že potíže podobného druhu prožije každý pátý člověk. „Většina z nich se neléčí, důsledky mohou být tragické. Jinak tomu není ani u profesionálních sportovců,“ tvrdí se ve videu.

K tomu, aby vzniklo, přiměly asociaci fotbalových hráčů i nedávné sebevraždy českých fotbalistů. „Moc se o tom nemluví, že by někdo měl deprese nebo úzkosti. Ale mělo by se to zmiňovat. Protože když se to nechává být, končí to, bohužel, hrozně tragicky,“ říká Smoleňák, hokejový útočník, jenž stále srší dobrou náladou. Jenže ví, že ne každý je na tom dobře…

Proto podpořil projekt, v němž mimo jiné vystupují i Vladimír Šmicer, Martin Fenin nebo Daniel Kolář.

„Je to takové tabu, ale mělo by se o tom mluvit. Bohužel, u nás ve společnosti je to nastavené tak, že když někdo má podobný problém, ostatní se mu spíš vysmějou, než aby mu pomohli,“ myslí si Smoleňák, hokejový světák, který hrál v zámoří i po Evropě.

Opora Mountfieldu je jediný hokejista, který se ve spotu objevuje. Jak to, že zrovna on?

„Výborně se znám s Markétou Haindlovou, takže jsem hned kývnul, že do toho půjdu taky,“ připomněl šéfku ČAFH.

Projekt Čistá hlava má hráče zbavit studu. A přimět je o problémech mluvit. „Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí. Zlomená duše je horší než zlomená noha,“ stojí ve videu.

Projekt ČAFH funguje už několik měsíců, hráči se na asociaci mohou obracet přes sociální sítě a využít i speciální linku pomoci, která je k dispozici nepřetržitě. Začátek případné léčby hradí ČAFH.

„I kdyby to mělo pomoct jednomu jedinému člověku, stojí to za to,“ tvrdí Smoleňák, který je přesvědčený, že podobná informační kampaň má velký význam.

„Vnímám tento projekt strašně pozitivně. Bohužel vznikl až potom, co se v našem fotbale stala v posledních letech řada tragických událostí. Tlak na sportovce, fotbalisty je větší a větší. Ve fotbale se motá víc a víc peněz a řada hráčů to nezvládne. Vede to až k tomu, že nevědí, jak řešit budoucnost, trápí se s tím a volí bohužel někdy nejhorší variantu,“ řekl k tomu i jeden z patronů projektu, bývalý úspěšný reprezentant Vladimír Šmicer.

V posledních letech dohnaly nejrůznější osobní problémy k sebevraždě fotbalisty Františka Rajtorala, Davida Bystroně a Pavla Pergla. Z hokejistů to byl brankář Adam Svoboda, mistr světa z roku 2005.