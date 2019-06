Hrubec rozjel s brankáři unikátní projekt. A strhl s ním lavinu | iSport.cz

„Mám spoustu přátel mezi doktory, vojáky, policisty nebo hasiči a když si povídáme o profesích, často poslouchám se zatajeným dechem,“ líčí Hrubec. „Jak zachraňují nebo nasazují životy za zdraví a bezpečí druhých. Říkají, že jen dělají svou práci. Chtěl jsem také pomoct těm, kteří to opravdu potřebují. Proto vznikl projekt Saves Help.“

Hrubcův nápad měl ohromný ohlas, do projektu se hned hlásili borci z extraligy, i z ruské KHL. Mezi prvními byl reprezentační parťák Patrik Bartošák. „Když mi Šimon o této myšlence na turnaji Karjala říkal, byl jsem nadšený,“ líčí Bartošák, který měl v extralize suverénně nejvíc zákroků. „Jsem rád za každý, je skvělé, že můžeme pomoct.“

Gólmani také hned začali sami částku navyšovat. „Třeba Matěj Machovský říkal, že měl v této sezoně zákroků málo, že dá za každý dvacetikorunu,“ usmíval se Hrubec. „Stejně tak Dominik Frodl nebo Pavel Francouz. Udělali jsme si skupinu na WhatsAppu. Každý tam může dávat i své náměty, jak vybrané peníze na konci sezony využít. Já z nich vyberu, nebo nabídnu, tři příběhy, dám hlasovat a výsledný projekt z vybraných peněz podpoříme.“

Bartošák s úsměvem říká, že se s brankáři okamžitě shodli na tom, že by se k nim měl se svými zákroky přidat i vítkovický obránce Jan Výtisk. „Ten toho z nás pochytá nejvíc,“ přitakal Hrubec.

První částka (245 750 korun), kterou už gólmani v „rozjezdu“ vybrali, bude pro české para hokejisty. „Pořídíme sedm para hokejových sání, do každého českého klubu jedny,“ informuje Hrubec. „Chceme prostě vracet radost do života, pomáhat. Nejen sportovcům. Třeba se časem podaří složit i na nějaký přístroj do nemocnice. Byl bych moc rád, kdyby se z projektu stala tradice. A moc mě těší, s jakým nadšením se k tomu přidali i všichni další kluci.“