Mládí vpřed! Podívejte se na deset nejlepších českých hokejistů do 20 let | iSport.cz

Kteří hráči do 20 let jsou na vrcholu? • FOTO: Koláž iSport.cz

Jsou ještě náctiletí, přesto válcují i ostřílené veterány. Češi se mohou pochlubit hned několika mladými hráči, kteří se neztratí ani mezi dospělými. Deník Sport v dalším díle ankety proto vybral deset nejlepších hráčů do dvaceti let. V potaz se brali pouze úspěchy a zásluhy v právě skončeném ročníku, na minulost se ohled nebral. Volilo se mezi všemi českými hráči i brankáři, kteří mohli během sezony nastoupit nejvýš v reprezentaci do 20 let. Roli hrály statistiky, ale klíčové i bylo, jakou měl hráč pozici v klubu a jestli a jak zvládl přechod mezi dospělé.