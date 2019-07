Vrchlabí přilákalo další legendu. Kariéru si prodlouží i střelec Sýkora | iSport.cz

"S Petrem proběhlo velice jednoduché a naprosto korektní jednání, kdy jsme se dohodli na všech zásadních věcech. Nejdůležitější bylo, aby mohl angažmá ve vrchlabském týmu spojit se svou novou rolí, kterou má v pardubickém klubu a tou je práce a výchova mladých talentů. Nijak zásadně se to nekříží s naším programem a tak by Petr měl absolvovat kompletní sezonu v našem A týmu," uvedl sportovní manažer Jiří Jakubec na klubovém webu.

Sýkora působil v extralize výhradně v pardubickém dresu, s Dynamem získal dva mistrovské tituly. Rovněž dvakrát si mohl bývalý reprezentant a účastník MS 2007 vychutnat vítěznou radost také během působení ve švýcarském Davosu. V domácí nejvyšší soutěži nastoupil do 897 utkání a stihl nastřádat 653 bodů díky 385 gólům a 268 nahrávkám.

"Je to další obrovská osobnost, která má respekt a uznání i mezi hráči v kabině a myslím, že jeho hokejové kvality jsou stále mnohem výš než na druhou ligu. Doufáme, že i on bude tím kamínkem do skládačky, který nám pomůže splnit naše ambiciózní cíle," řekl Jakubec. V minulé sezoně Stadion postoupil do finále play off, ale prohrál 2:3 na zápasy se Sokolovem a přišlo o šanci postoupit do první ligy.