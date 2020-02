Poslední prověrka před MS. České hokejistky otestují formu i nové dresy | iSport.cz

Vrchol sezóny se blíží. České hokejové reprezentantky vyrazily do Švédska na poslední turnaj před dubnovým mistrovstvím světa. Na závěrečném dílu Euro Hockey Tour si elitní ženský tým otestuje formu a zároveň také nové dresy, které jim před odletem předali zástupci obchodního řetězce Kaufland.

Dobře se sehrát, sestavit ideální formace a pozitivně se naladit na nejdůležitější akci roku. Takový je plán hlavního trenéra Petra Nováka pro Švédské hry. Češky se ve čtvrtek střetnou s domácím týmem, o den později se postaví Ruskám. V sobotu je ještě čeká zápas o umístění.

„Pro nás to bude těžký soupeř na úvod. Loni na mistrovství světa jsme je porazili a Švédky sestoupily. Chtěly bychom uspět i nyní. Je potřeba pamatovat na to, že Švédky budou chtít dokázat, že do béčka nepatří,“ prohlásil Novák pro web Hokej.cz.

Češky nastoupí v Euro Hockey Tour ve zcela nových dresech, které viděly poprvé ve středu před odletem na turnaj. „Doufám, že nám přinesou štěstí. Jsou krásné, moc se povedly,“ usmívala se Alena Mills, kapitánka a největší hvězda národního týmu.

„Setkání se ženskou hokejovou reprezentací bylo velmi milé. Ve Švédsku nastoupí v nových dresech zcela poprvé, jejich výkony budeme sledovat. Těšíme se také na mistrovství světa,“ říká Ivana Dvořáková z oddělení komunikace společnosti Kaufland. „Ženský hokej je v České republice stále sledovanější..“

Soupiska české ženské reprezentace pro závěrečný turnaj EHT ve Švédsku

Brankářky: Klára Peslarová (MODO, Švédsko), Kateřina Zechovská (Bílina). Obránkyně: Pavlína Horálková (Krasnojarsk, Rusko), Tereza Radová (Olomouc), Karolína Kosinová (Příbram), Daniela Pejšová (MODO, Švédsko), Magdaléna Erbenová (Northwood School, USA), Klára Seroiszková (Karviná), Zuzana Martinů (Černošice). Útočnice: Denisa Křízová (Brynas, Švédsko), Michaela Pejzlová (Clarkson University, USA), Natálie Mlýnková (HTI Stars, Kanada), Klára Hymlárová (St. Cloud State University, USA), Alena Mills (Ufa, Rusko), Agáta Sarnovská, Laura Lerchová (obě MODO, Švédsko), Aneta Lédlová (Kadaň), Barbora Patočková (Příbram), Simona Studentová (Neuchâtel, Švýcarsko), Adéla Jůzková, Martina Mašková (obě University of Regina, Kanada), Hana Haasová (Opava).

Program závěrečného turnaje EHT ve Švédsku

Čtvrtek 6. února:

18:00 Švédsko – ČESKO

Pátek 7. února:

18:00 ČESKO – Rusko

Sobota 8. února:

zápasy o umístění