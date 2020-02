Agent reaguje na kritiku, ozval se i Poner. Štefl mi vyhrožoval, říká Hamal | iSport.cz

Promluvil po několika letech. Ostře. Tak, jak to umí. Slova Oldřicha Štefla fungovala jako rozbuška. Někdejší vsetínský boss se ve včerejším obsáhlém rozhovoru pro Sport trefoval hlavně do agenta Jiřího Hamala, nazval ho mimo jiné potkanem. Jeho reakce? „Vyhrožoval mi, zatáhl do toho i děti. Od té doby jsem ho vymazal ze života,“ tvrdí. A jak je to s Leonem Draisaitlem?

Dalo se čekat, že třaskavé interview s Oldřichem Šteflem se neobejde bez odezvy. I když dlouholetý agent Jiří Hamal ze společnosti Global Management Group nejdřív váhal, jestli má vůbec reagovat. Nakonec přeci jenom některá slova od muže nevalné pověsti okomentoval.

„Řeknu jenom jednu věc, která je ale hodně vypovídající. My jsme se potkali u mě v kanceláři, řešili jsme nějaké rozdílné pohledy. Na konci od něj zaznělo, že má velké kontakty do řad politiků i policie. Že zná skupinu lidí, kteří by se mohli zajímat o moje děti, že by se jim taky mohlo něco stát. V tu dobu jsem mu řekl, že už ho nechci nikdy vidět,“ popisuje setkání okolo roku 2007. Tedy v době, kdy byl Vsetín, někdejší hokejový kolos, vyloučený z extraligy.

„Od té doby jsem s ním nepromluvil. A víc to nemá cenu komentovat, ať si každý udělá obrázek sám,“ dodává Hamal, o němž Štefl mluvil jako o člověku, který slíbil, že přivede ruského investora, jenž chřadnoucí Vsetín zachrání. S reakcí se ozval přímo ruský podnikatel Andrej Belmač. Právě to byl podle někdejšího vsetínského šéfa prapůvod vzájemného sváru.

Velké haló Šteflova slova vyvolala i u samotných hráčů. Především těch, kteří na vlastní kůži zažili, jak to fungovalo ve Slovanu, v němž byl Olin, jak se Šteflovi v hokejovém prostředí přezdívá, sedm let sportovním manažerem. Veřejně to ale komentovat nechtěli s tím, že všichni vědí,