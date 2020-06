Hašek odsoudil kouče z nahrávky: Buranství! A omluvil se všem Romům | iSport.cz

Když se Dominik Hašek dostal k nahrávce, která se objevila i na iSportu, už v tu chvíli to v něm bublalo. Ale nechtěl reagovat okamžitě. „Radši jsem si to za dva dny poslechl znovu, s odstupem,“ popisuje hokejová ikona, která by se ráda zasadila o to, aby se nic takového už neopakovalo.

Proč se k ožehavé kauze vyjadřujete takhle obsáhle až s odstupem?

„Protože jsem chtěl, aby si to hokej vyřídil sám. Čekal jsem, jak zareaguje klub i vedení celého hokeje. Nejdřív jsem zůstal stranou.“

Pak jste to už krátce ostře okomentoval pro CNN Prima News.

„Nejdřív jsem se zdráhal, ale pak jsem na to kývl. Ale pořád to bylo rezervované. Teď to chci říct naplno. Jsou věci, které mě totálně vytočily. Nemohu se s nimi ztotožnit.“

Než se k nim dostaneme, zaznamenal jste vyjádření trenéra Stloukala na Twitteru? Kde narážel na váš incident v inline hokeji?

„Četl jsem to. Ale víc se k tomu nebudu vyjadřovat. Nechci, aby to bylo přenesené do osobní roviny. I ty moje reakce jsou věcné, beru to z profesionálního pohledu. Jak se na to dívám jako bývalý reprezentant, nechci do toho zanášet osobní věci. Nebudu to vůbec komentovat.“

Každopádně je vidět, že jste celého proslovu plný.

„To ano! Jsou věci, s nimiž se nesmířím. Nejvíce mi vadí, jak se k tomu postavil nejenom samotný trenér, ale i klub a především celý hokejový svaz. Mě naprosto zaráží, že do dnešní doby se oficiální představitelé hokeje nevyjádřili k té rasistické urážce. Jde přece o celý český hokej. O jeho pověst… A nic! (naštvaně) Proto jsem si počkal, nechtěl jsem to komentovat dřív, než by přišla případná reakce. Ale žádná nebyla. Jenom jsem ze svazu zaznamenal, že se tím budou zabývat nějaké komise. Ale kdy? Nechápu, že nechali bez povšimnutí výrok, který je bez jakýchkoliv pochyb rasistický. To je z toho slyšet na první dobrou. Jsem smutný, že to svaz neodsoudil. To, že to neudělal klub, je špatné, ale pořád je to soukromý subjekt. Ale že mlčí svaz?“ (kroutí hlavou)

Působíte, že to nechcete nechat jen tak.

„Sice na to nemám žádný mandát, ale tím, že se to stalo v českém hokeji, se chci jako bývalý hokejista a reprezentant omluvit všem Romům naší země! Protože to je absolutně neakceptovatelné, jak se o nich ten trenér vyjádřil. Jednoznačně se proti tomu ohrazuju. Takhle urážet menšinu? To je strašné! Takže ještě jednou: jako někdejší reprezentant se jim za to všem omlouvám, i když vím, že na to nemám mandát.“

To sice ne, ale jste hokejová ikona, jejíž názory jsou slyšet.

„Proto to tak beru. Na českém hokeji mi obrovsky záleží a nechci to tak nechat být.“

Takže slova o „cikánech smradlavých“ vás z celého proslovu naštvala nejvíce?

„Jednoznačně. Došlo k urážce. A s tím se absolutně neztotožňuju. Ani média to podle mě neodsoudila, jak by měla. Ale do toho se nechci plést. Nejvíce zodpovědný by měl být hokejový svaz. A to, jak se k tomu postavil, tedy vlastně nepostavil, mě velice mrzí. Rozesmutnilo mě to. Jsou tam i další pasáže, které jsou totálně přes čáru. Ale ta rasistická urážka je nejvýš. Ty kluky to hrozně negativně ovlivní.“

V jejich pohledu na svět?

„K čemu jsou učeni? Že trenér je jejich vzor. Autorita. To bylo i za nás. Co řekl pan trenér, to bylo svatý. Podle toho jsem se měl chovat. A co řekl tenhle kouč? Že nějací lidé jsou smradlaví, špinaví cikáni? Nechci, aby takového člověka ti kluci brali jako vzor a morální autoritu! (zvýší hlas) Aby ho respektovali v jeho myšlenkách a životních názorech. Nebudu těm klukům radit, aby nedělali to, co jim řekne ohledně hokeje. Ale byl bych nerad, aby ho měli jako vzor. Tímto chci apelovat i na rodiče, aby doma dětem vysvětlili, že tohle je absolutně neakceptovatelný. Je to špatně a nejhorší by bylo, kdyby myšlenky takového člověka přijímaly za své. Tímhle mohou být kluci negativně poškození.“

Jak to myslíte?

„Je jim sice patnáct, ale pozor, to neznamená, že už jsou dospělí. Neustále si utvářejí pohled na svět, vytváří si hodnoty. Tímhle dostali naprosto špatný impuls. Jsme si přece všichni rovni, ne? Urážet menšiny je strašné. Z toho si nesmí vzít příklad. Když nad tím tak přemýšlím, o to víc mě mrzí, že svaz to přešel.“

Co dalšího vám z proudu Stloukalových slov vadí?

„Je potřeba říct, že je tam spousta věcí, nad kterými by se šlo pousmát, kdyby neměly další dopad. A nebyly propojené. Obecně to bohužel bývá, že když se někdo rozvášní a nabaluje na sebe podobné výroky, končí to i těmi rasistickými. Bohužel. Ale vadí mi i další věc.“

Jaká?

„Proč do toho tahá rodiče? To je pro mě také neakceptovatelné! Proč jako? (emotivně rozhazuje rukama) Co si to dovoluje? Tohle mě akorát může naštvat. Rodiče jsou zodpovědní za svoje děti, takže je snad logické, že je zajímá každá maličkost. Není to pouze jejich právo, ale i jejich povinnost ptát se, informovat se a především děti vychovávat. Jestli se mu na tom něco nelíbí, ať si je pozve a komunikuje přímo s nimi. Ale ať si je, s prominutím, nebere do huby před těmi kluky! Ať si zkusí takhle řvát i na táty. To by ho asi chytili za límec a vyhodili by ho.“

Takže vás naštvaly zmínky o tom, že se nebude bavit s „matkama?“

„Téma rodiče vůbec nesmí v kabině padnout. Jak si vůbec dovolí jmenovat i přímo chudáka toho kluka, o kterého šlo? Naprostá drzost! Neříkám, že je to jednoduchý někdy komunikovat s rodiči, ale je to jenom a jenom věc mezi ním a právě rodiči. Co do toho tahá děti? Jak se asi ten kluk cítí, když si ho vezme před ostatními do huby? To dopadne tak, že kluci teď budou mít obavy se doma o hokeji bavit. Rozebírat ho. Stejně jako tátové a mámy budou doma mlčet. Mají strach, že by jejich syna pak kvůli nim někdo ponižoval a dělal z něj idiota. Nebo tahal po novinách. Kde to jako jsme? Přitom trenér by měl vyžadovat co nejlepší komunikaci. Ta by měla být základem. Tímhle všechno zhatil! Vypovídá to o charakteru člověka, který si to neumí vyřídit přímo s rodiči nebo se zákonnými zástupci a přenáší to na děti. Proč, proboha? Proč obě strany zesměšňuje?“

Že si hraje na doktora? Výsměch!

Co dalšího byste vypíchl, co se vám nezdá?

„Když se řeší jídlo a tvaroh, tak O. K., to je maličkost. Jenže je třeba vidět celý kontext, který se nabaluje. Stejně jako mě totálně nadzvedlo, jak říká, že něco jako lékař vyléčí. Když budu hodnej, řeknu, že je to jenom výraz buranství toho člověka. Někdo může říct, že je to úsměvné, dělá si legraci. Ovšem pozor. Zdraví je vážná věc! V tom bych byl opatrný… Ve dvaceti případech s tím nebude problém. Ale co když tomu hráči opravdu je něco vážnějšího? A ten kluk bude mít druhý den strach říct, že ho bolí koleno? Radši s tím bude trénovat a zkazí si celou kariéru. Jsou případy, kdy to ti hráči přehánějí. Ale nejde to přeci zobecňovat, mluvit o lazaretu, o okostici. A že si hraje na doktora? To je výsměch… Vždyť tomu klukovi může zničit kariéru! To je tenký led. Ve filmu Škola základ života byl takový profesor Kolísko… Jo, to byla sranda. Ovšem tohle je reálný život. Navíc kabina plná huberťáků. Takže to chce jiný přístup. Kouč musí být tvrdý, ale chce to míru. Se zdravím bych v žádném případě nehazardoval. Není to sranda. Desetkrát to vyléčí trenér a mladé tělo. Ale pak přijde jedenáctý případ, který může skončit velkým průserem.“

Zažil jste v mládí něco podobného?

„Pamatuju spoustu věcí, ale tohle ne.“

Třeba slavný mládežnický kouč Horymír Sekera byl také svéráz, ne?

„To ano. Ale nikdy se neuchýlili k urážkám rodičů. A když někdo z asistentů něco řekl, on mu hned pověděl: Hele, neřeš to tady, já si to s nimi pak vyřídím. Pan Sekera do toho nic osobního netahal, co si vybavuju, i když už je to dávno. Byl sprostý, o tom žádná. Třeba nám říkal, ať si nasereme na ruce. Ale vycházelo to z hokejové situace, když byly emoce vyšponované. A rasismus? To vůbec ne. Když to řeknu na rovinu, tak on se, s prominutím, s nikým nesral. A už vůbec ne s rodiči. Ale nikdy tohle téma netahal do kabiny. A neurážel přitom hráče dorostence. V dospělosti padaly i narážky na jídlo, pamatuju si, že jeden trenér nadával, že po ledě jezdíme jenom proto, abychom měli chuť na pivo. Ale nepamatuji si, že by v tom byl rasismus.“

Ani bouřlivák Mike Keenan se k něčemu takového nesnížil?

„Řval na nás hrozně, letěla i hokejka. Ale nic rasistického. Dělal drsné věci, spoustu toho ani nemůžu říct. Zůstane to v kabině. Ale nikdy nepadla narážka na manželky nebo děti. Když si něco potřeboval s nimi vyřídit, udělal to on osobně, nebo klub. Když řval a urážel nás hráče, tak už jsme byli dospělí, mohli jsme se ohradit. A že se někteří řádně ohradili tedy… Ale tenhle náš trenér urážel patnáctileté kluky a staví je proti jejich rodičům. A ještě jedna věc mě vlastně hrozně vytočila.“

O kterou jde?

„Jak říká, že se na to může vykašlat a odletí na Floridu. Jak si to může dovolit? Tak ať se sbalí a letí. Nikdo ho tady nedrží. Na co si hraje? Na nadčlověka? Spasitele? A bere si hráče jako rukojmí? Tímhle jim vlastně vzkazuje: Já jsem něco, vy jste jenom troubové… Jestli ho to nebaví, ať tam jede. Hlavně ať se s odstupem pak nehájí, že to myslel v nadsázce. Ne. On to jasně řekl kabině. Ti kluci to slyšeli. On se staví do role, že bez něj to nejde. Co si to dovoluje? Navíc přitom byl i sprostý. Takže na to zase není omluva z mého pohledu. Jak by se asi cítil, kdyby mu nějaký kluk pověděl: Jestli mi tady dáš ještě jednu rovinku, tak já se na to můžu vysrat a půjdu do Sparty?! Kdyby kluk klesl na jeho úroveň, přesně tohle by mu měl povědět. Měl by na to stejné právo. Toto není pouze vrchol buranství, ale opět hrozný příklad toho, jak se vychovatel trenér nikdy nesmí chovat. Když ho to nebaví, ať jde. Na to má právo. Stejně jako hráč.“

Nemyslíte obecně, že v dnešní době je na mladší hráče třeba tvrdší přístup?

„To bych neřekl. Ale je pravda, že s mládeží nepracuju, i když pochopitelně mluvím s lidmi, kteří mají zkušenosti. Zajímá mě to hodně. Vážně přemýšlím i o tom, že bych se v rámci nějaké pozice zasadil o to, aby už se v českém hokeji nic takového neopakovalo. Protože na našem hokeji mi obrovsky záleží. Na rovinu říkám, že kdyby to byl fotbalový trenér, asi bych to takhle zdlouhavě neřešil. Ovšem hokej a česká společnost spolu hodně souvisí. A moc mi na nich záleží.“

Vnímáte tyhle věci citlivěji v poslední době, když se ve veřejném prostoru více angažujete?

„Člověk je zkušenější, starší, více přemýšlí. Zajímám se o budoucnost našich dětí, celé země. Nemyslím si, že bych třeba před deseti lety měl jiný názor, ale je pravda, že teď mi víc záleží na tom, aby ho lidé slyšeli. Leží mi na srdci i osud těch kluků v kabině a jejich budoucnost, proto jsem se ozval. Nechci, aby si z trenéra brali příklad. Tím pochopitelně neříkám, že mají jet dvě rovinky, když on řekne tři. Jde o morální apel.“

Nesouvisí to i s tím, že vážně zvažujete prezidentskou kandidaturu?

„Vůbec ne. Navíc jsem nikdy nevyhlásil, že do toho půjdu. Prostě jsem se ohradil proti výrokům, s nimiž absolutně nesouhlasím. Chci, aby tento můj názor byl slyšet, protože to může pomoct mladým lidem odlišit správné od špatného a pomůže to celé naší společnosti. A snad i trenérům a našemu hokeji. Hokej je moje srdeční záležitost. A nechci, aby ho někdo takhle poškozoval.“

