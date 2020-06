Král nadále zůstává šéfem Českého hokeje: Jednou to může řídit Jágr | iSport.cz

Tomáš Král bude ve funkci šéfa Českého hokeje šestnáct let. Ve volbě bez protikandidáta byl zvolen do dalšího funkčního období • Pavel Mazáč / Sport

Pro další čtyři roky bude mít lední hokej v tuzemsku v čele Tomáše Krále. Ten obhájil post prezidenta svazu a celkem už stráví na nejvyšší židli 16 let. „Je to dlouhá doba. Ale mám pocit, že už pomalu sklízíme, co jsme zaseli,“ řekl staronový prezident v rozhovoru po volbě, která vlastně žádnou volbou nebyla. Protikandidát se nenašel, vítěz byl daný dopředu. Co přesně bude Královým cílem pro nadcházející volební období?

„Myslím, že zpráva, kterou jsme představili, řekla vše. Hlavně byla oproštěná od všech kudrlinek. Byla tam jen tvrdá data, a pokud by bylo cokoliv nejasného, tak jsem byl připraven to vysvětlit, ale k tomu nedošlo. Důležité také je, že my se nescházíme jednou za 4 roky, ale komunikujeme velice často, to pomohlo.“

Po prvním zvolení jste mluvil o třesoucích se kolenou. Ty už vás dnes asi netrápí, že?

„Dnes už vím, o čem to řízení je. Máme zaběhnuté věci a pracuji se svými lidmi. Musím ale říct, že kolena se mi netřesou z toho, že bych nevěděl, co je přede mnou, ale z toho, že naopak vím, co je přede mnou. (směje se)“

Nečekal jste, že se na poslední chvíli nějaký protikandidát objeví?

„Často se mě na to ptáte. Neměl bych problém s protikandidátem, ani s tím, ten post někomu předat. Ale upřímně řečeno, dnes už jsem tušil, že se nikdo neobjeví. Samozřejmě, že bych byl radši, kdyby bylo kandidátů více, protože takhle to může působit tak trochu funkcionářsky. Je tu jeden kandidát, my se tady sejdeme, zvedne se ruka a je hotovo. Říkalo se, že by mohl kandidovat Alois Hadamczik a já bych byl jedině rád. Nakonec k tomu nedošlo.“

Novým členem výkonného výboru bude i Jaromír Jágr . Co za jeho volbou stojí?

„Myslím, že to je obrovská persona, která bude v budoucnu vždy hrát velkou roli ve vnímání našeho hokeje. I pro něj, a mluvili jsme o tom otevřeně, je důležité přijít do kontaktu s jinými věcmi než jen bruslit v deset hodin večer na zimáku. A to myslím upřímně. On je člověk, který bude mít vždy hodně co říct k hokeji.“

Přišla řeč na to, jestli bude i nadále aktivně hrát?

„U něj si nelze klást podmínky, protože pokud bude hrát do padesáti, tak by se taky mohlo stát, že se tím členem výboru nestane nikdy. Samozřejmě to zlehčuji. Bavili jsme se o tom. Myslím, že bude chtít hrát a povinnosti spojené s výborem v klidu zvládne.“

Nemáte strach z případného střetu zájmů?

„Tak mohl by vynadat Šindlerovi, který je ve výboru za rozhodčí, ale stejně tak to doteď mohli udělat majitelé klubů, takže v tom není žádný rozdíl. Zvlášť, když je Jágr na Kladně v podstatě ve všech vedoucích pozicích.“

Je cílem, aby po vás třeba za nějaký čas přímo převzal prezidentskou funkci?

„Jednoznačně. Ale není jediný, kdo by o této funkci mohl přemýšlet. Stejně tak si v té pozici dovedu představit Libora Zábranského, Milana Hniličku , nebo Martina Straku . Když jsem začínal, tak kluci třeba z té zlaté generace ještě hráli, dnes už jsou majitelé klubů. Oni jsou ty osobnosti, které to budou moci dělat.“

Budou České hry? Vidím padesátiprocentní šanci

Je pro vás nějakým znamením, že se v průběhu zasedání nezvedne žádná připomínka a vlastně se nediskutuje?

„Je to dáno tím, co už jsem říkal, že my spolu komunikujeme často. Není to tak, že se tu sejdeme, něco probereme a čtyři roky je ticho. Ani se asi nepředpokládá, že tu budeme řešit zásadní otázky, protože my je řešíme průběžně. A vše podstatné bylo ukázáno v prezentaci. Víme, co nás pálí nejvíce.“

Co to tedy je?

„Největší starostí je jednoznačně situace s koronavirem. Tam prostě nikdo neví, co se bude dít dál. Potom dorostenecké a juniorské soutěže, přesněji jejich zeštíhlení. Také chci vyřešit extraligu, aby bylo jasno, kdo jí bude řídit a jaký bude systém. To bych rád dotáhl do konce této sezony. V mládežnickém hokeji jsou problémem akademie. Tam chceme výrazně přitvrdit. Hlavní pro nás bude produkce hráčů do profesionálního hokeje. Akademie sice mají krásné zázemí a vše funguje, ale za pět let nevychovaly jediného hráče do Áčka, což je špatně.“

V prezentaci jste zmínil dva nadnárodní koncerny, které vzhledem k ekonomické situaci seškrtaly finanční pomoc hokeji. Můžete být konkrétnější a říct o koho se jedná?

„Osobně s tím nemám problém, ale nevím, jak je to smluvně ošetřeno, takže jmenovat nebudu. Řeknu jen, že jeden partner odešel úplně a druhý částečně. Veškerá komunikace ale proběhla férově. Je jasné, že situace kvůli viru není snadná pro nikoho.“

Nejbližší reprezentační akcí mají být v srpnu České hry, ale vše komplikuje zdravotní situace v Rusku a ve Švédsku.

„Mluvili jsme o tom s epidemiologem Rastislavem Maďarem . Je jasné, že ty týmy by mohly přijet, pouze pokud budou mít dvojité testování. Příjezd fanoušků reálně nevidím.“

Je rozumné takovou akci dělat v Brně vzhledem k tomu, jak tamní zimní stadion vypadá?

„Řešíme to. Neví se, jestli přijedou Švédové a Rusové. Pokud by nepřijel jeden tým, tak by se mohlo uvažovat o účasti Slováků. Upřímně, Rusové mají eminentní zájem o to, aby se hrálo. Všichni totiž přicházíme o sponzorské peníze, protože jsme v sezoně neodehrály dostatek utkání. Rusové jsou na tom stejně a u nich jsou ty sponzorské smlouvy ještě ve vyšších finančních sférách. Mě osobně hodně děsí, že ta čísla nakažených se zase zvedají nahoru. Pokud by kvůli tomu nepřijely dva týmy, tak si nemyslím, že by bylo rozumné držet tu akci za každou cenu. Za mě je tak padesátiprocentní šance, že se turnaj uskuteční.“

