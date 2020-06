Rozhodnuto! Český hokej povede další čtyři roky Král. Ve výboru je i Jágr | iSport.cz

Tomáš Král bude ve funkci šéfa Českého hokeje šestnáct let. Ve volbě bez protikandidáta byl zvolen do dalšího funkčního období • Pavel Mazáč / Sport

Řízení svazu převzal Král v roce 2008 po Vratislavu Kulhánkovi a potřetí za sebou neměl při volbě protikandidáta. "Děkuji, neberu to jako formalitu. Velmi si toho vážím. Jsem si vědom toho, co je český hokej za fenomén a co pro naši zemi znamená," řekl Král po znovuzvolení. Získal 55 hlasů z 58 přítomných delegátů s hlasem rozhodujícím, zbylí tři včetně jeho samého se zdrželi hlasování.

"Nebylo to jednoduché a není to jednoduché, ale musím říct, že je mi v hokeji prostě dobře. Přes všechna negativa a sody, které dostávám. A často urážky. Někdy neporozumění nebo až zoufalství, když vím, jak to je, a čtu i vnímám nějaké věci. To vše k tomu patří. Děkuji i za kritiku a negativní věci, pro mě jsou inspirativní," podotkl Král.

Byl by raději, kdyby měl při volbách protikandidáty. "Já jsem ani historicky nedělal žádné kroky pro to, abych to byl jen já. Už jsem několikrát řekl, že bych neměl ani problém to někomu předat. Že by se ale objevil někdo konkrétní dneska, to už jsem si nemyslel," prohlásil Král, který podal do uzávěrky 4. června kandidaturu jako jediný.

Teoreticky se mohl jeho vyzyvatel objevit ještě přímo na konferenci. "Vidím tady několik jmen, která by se do toho mohla zapojit. Pokud by se někdo přihlásil v těch termínech, tak by mi to nijak nevadilo ani by mě to nepřekvapilo a je vůbec otázka, jestli bych do toho vůbec šel," uvedl Král.

Ve výkonném výboru Českého hokeje budou v dalších čtyřech letech Jágr, Marek Chmiel, Pavlík, Daniel Sadil, Jiří Šlégr, Zábranský, Bříza, Bedřich Ščerban, Jiří Šindler a Milan Vacke. Viceprezidenty se následně na prvním setkání nového výkonného výboru stali Bříza, Pavlík a Zábranský.

Nováčky jsou vedle Jágra také Chmiel, Sadil a Šindler, kteří nahradili Otakara Černého mladšího, Aleše Kmoníčka, Karla Jankoviče a Miloslava Šebu. Šeba byl zvolen předsedou dozorčí rady Českého hokeje a předsedou arbitrážní komise zůstal Vladimír Balaš.

"Některé lidi, s kterými je spolupráce osvědčená nebo vyzkoušená, jsem si tam nechal. Potom jsem tam udělal nějaké změny, pokud jde o návrhy extraligy. Ale nebylo to nic osobního, spíš třeba Třinec je organizace, která neměla dlouho nikoho ve výkonném výboru, a Marek Chmiel je člověk, který může být velkým přínosem," podotkl Král.

"Radost mám z toho, že jsem se domluvil s Jardou Jágrem. Je to hokejová persona, která bude vždycky sehrávat velkou roli ve vnímání českého hokeje a může mu velmi významně pomoci. I pro něj je důležité, aby se začal seznamovat s jinými věcmi, než je bruslit v deset hodin večer na zimáku. Je to člověk, který bude mít v budoucnosti k hokeji hodně co říct," doplnil Král.

"Dan Sadil byl v dozorčí radě a má na starosti akademii v Litoměřicích. Myslím, že to je logické, protože tu organizaci chceme posilovat," připomněl Král projekt Dukla 20 v Litoměřicích jako základnu pro reprezentační dvacítku. "A co se týká Jiřího Šindlera, jsem rád, že tam máme zástupce, který má na starosti parahokej," dodal Král.