Král, Král, Král, Král... Nikdo nemá odvahu se s ním měřit | iSport.cz

Tomáš Král bude ve funkci šéfa Českého hokeje šestnáct let. Ve volbě bez protikandidáta byl zvolen do dalšího funkčního období • Pavel Mazáč / Sport

Dvanáct let v křesle šéfa hokejového svazu je dlouhá doba. Tomáš Král dostal mandát na další čtyři roky, takže nic nekončí, naopak. Vláda se protáhne na šestnáctileté období. Z pohledu „státní kasy“ jde o panování ultra úspěšné. Pod Královým řízením se z chudáka před rozpadem stala stabilní značka, která stojí na pevných základech. Možná, že přesně tohle je věc, proč měl u klubů a všech dalších volitelů na konferenci tak silný mandát. Ani jeden nebyl proti zvolení, ani hlas do diskuze, který by chtěl něco vysvětlit.

Pro Krále ideální svět.

Na druhou stranu je ale taky otázka, jestli není škoda, že v hokeji nejsou další osobnosti, které by měly odvahu a ambici vést hokejový svaz. Zvedám ruku pro variantu, že je to škoda. Velká. I pro Tomáše Krále by bylo cennější, kdyby musel svůj mandát obhajovat proti silnému soupeři. Konkurence posouvá v každém prostředí. Současný prezident nastartoval období s plnou kasou. Ale nemohl by český hokej šlapat ještě lépe a změny se dělat rychleji, kdyby i jemu někdo dýchal za krk?

Je velký mínus, že svazového bosse nikdo další dělat nechce. Podíváte se, co vybudoval Tomáš Král a nevěříte si, že byste mohli být v jeho pozici lepší? Vidíte pracovní nálož, protože pozice šéfa svazu zkrátka není jen o ukazování se na mistrovství světa a recepcích? Jasně, tenhle džob je i o nepopulárních rozhodnutích, kdy zkrátka někoho občas pekelně naštvete, o chybách, protože někdy se seknete. Plus taky o důležitých setkáních s partnery a vlivu, abyste pro svůj sport zajistili prostředky.

Dominik Hašek dělá nejspíš svůj velký životní omyl, že chce být prezidentem, jen ne tím hokejovým. Jaromír Jágr ještě nejspíš bude hrát. Martin Straka má svoji Plzeň, Libor Zábranský zase Kometu. Petr Bříza už se Spartou nemá nic společného, ale zase necítíte, že by se na tuhle pozici hrnul. A Radim Vrbata vyhlásil pohov od pracovního života, aby se mohl věnovat rodině.

Tolik výčet bývalých skvělých hokejistů, kteří mají pro funkci na svazu určité vlohy. Největší v tuhle chvíli asi boss z Brna, který táhne velkoklub, moc dobře ví, jak těžká jsou jednání s politiky a hlavně on sám vykopal svojí urputností plesnivou značku z hlíny. Očistil ji, nablýskal a i díky jeho až umanutému zápalu je Kometa TOP adresou.

Jenže pravda taky je, že nikdo ze zmíněných by v tuhle chvíli nebyl lepší než Král. Zatím ne. A je otázka, zda v sobě po dlouhých hokejových kariérách, plus práci v klubech, najdou zápal se ještě posouvat a vzdělávat ve funkcionářské pozici, aby lepší byli.

Kdyby Petr Bříza nebyl takový cholerik, jak si ještě teď šeptají zdi sparťanské kabiny. Kdyby Jaromír Jágr neměl tolik aktivit. Kdyby Dominik Hašek nechtěl poslechnout volání davu z roku 1998. Kdyby Martin Straka měl zajištěnou Plzeň. Kdyby Libor Zábranský věděl, že i bez něj se bude hokeji v Brně dařit. Kdyby Radim Vrbata měl v sobě šťávu být od rána do večera v práci... Pak by se z nich někdo mohl Tomáši Královi postavit. Ne v žádné válce, ale jako silný soupeř, který má třeba na směřování sportu jiný pohled. V tuhle chvíli to tak není.

Alois Hadamczik tak mohl být opravdu jediným vážným rivalem, který ví, za jaké nitky se tahá. Paradoxně právě v křesle svazového prezidenta mohl třeba taky udělat ještě daleko lepší kariéru než na pozici trenéra národního týmu. Možná by nikde kolem sebe neviděl a necítil nepřátele, což ho u národního týmu vždycky zničilo. Když měl v rukách Baník Ostrava, klubu to slušelo. Jako majitel nedělal špatná rozhodnutí, klub posouval dopředu.

Jenže nakonec odmítl jít do hry o trůn a za čtyři roky mu bude 72 let, což je na bosse svazu už dost.

Tím výčet jmen, která by mohla v Česku vést hokej, končí. Všechno tak směřuje k tomu, že si Tomáš Král bude muset vychovat nástupce, kterému na další, nebo ještě té přespříští volební konferenci předá mandát šéfa svazu a všichni přítomní ho zase většinou odklepnou.

Bude jím nový člen výkonného výboru Jaromír Jágr? Pokud toho od Krále hodně okouká, dostane chuť a naučí se počítat a množit miliony ve stylu současného šéfa? Může být.

A pokud JJ68 ne, ani nikdo další, jen jednoho dne prostě Tomáš Král odejde? Pak asi přijde na volební konferenci dusno a hádka o post prvního muže. Zavládne úplně jiná atmosféra s nejistým výsledkem.

Sice je hodně mrzuté, že reprezentační áčko nevozí medaile a mládežnické výběry se nadřou, aby na akcích přelezly čtvrtfinále. Jenže kasa se má dobře, jsou tam peníze, ne dluhy a upomínky. To není vůbec zanedbatelný benefit Královy vlády. Kdo jednou přijde po něm, zdědí tuhle linku nastavenou automaticky. Budete čekat, že v hokeji peníze najdete. Protože vždycky to tak bylo, ne?