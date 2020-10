Nenechám se svazem vydírat, kontruje Stloukal. Pro trenéry chce 80 tisíc

Zdá se to být jasně dané. Pokud vás Technika neodvolá, anebo vy sám nerezignujete, na roční dotaci svazu 360 tisíc může Technika zapomenout a ještě přijde o vizitku SCM, díky níž má blíž k podpoře z regionálních míst. Jak se zachováte?

„Jedna věc je páteřní smlouva o SCM, která zaručuje klubu 360 tisíc. To není žádná páka na trenéra s nejvyšší trenérskou licencí a daným postavením. Za 30 tisíc měsíčně dnes nikoho nezapáčíte. Ale aspoň máme skutečný obrázek toho, jaké peníze svaz skutečně pumpuje do hnutí. Všechny jejich proklamace jsou odlišné od reality, teď je to myslím akorát nafackovalo. Taky vím, jaké peníze se vyplácí v okolních zemích v mládežnických kategoriích. To je neměřitelné. Za tisíc euro sem žádný kvalitní zahraniční odborník trénovat mládež nepůjde. Trénoval jsem ve Švýcarsku, dostával jsem 55 tisíc čistého, k tomu byt, auto, telefon a kartu na tankování. To jen pro příklad toho, že tady tu práci musíte vnímat hlavně jako poslání. Zvláštní je i načasování zaslané výpovědi smlouvy svazem ve chvíli, kdy tu máme draft NHL, v němž v prvním kole není žádný Čech, zato dva Němci a jeden Rakušan.“

Co z toho plyne?

„Ať to dopadne, jak chce, budu se snažit o to zvednout českým trenérům plat. Odpovídající mzda trenéra extraligy dorostu s nejvyšší licencí je osmdesát tisíc korun. Dorost je v rámci celé systematiky nejdůležitější kategorie ze všech. Je to předdraftový ročník, kategorie, na kterou je navázáno nejvíce dotací u místně příslušných orgánů – města, obce, kraje. Dostávám se k tomu, že ztrátou statusu SCM svaz de facto rozhodl o likvidaci Techniky Brno.“

Té se můžete vyhnout jedině vaším odchodem anebo tím, že si klub vyjedná výjimku na příslušných úřadech, že?

„Celé to může zastavit jednání předsedy klubu Pavla Kubici na městě a na kraji s cílem, aby nám status střediska mládeže přiznali, i když smlouva se svazem nebude. Anebo Stloukal nebude trvat na pozici, na které se nachází. Ale rozhodně nebude Stloukal odcházet s tím, že přiznává vinu. To ani náhodou. Na druhou stranu nestáhnu s sebou 250 děcek z Techniky. To je další rozměr. Svaz si moc dobře uvědomuje, co svými kroky činí. Bere si děti jako rukojmí. To je evidentní a neoddiskutovatelné. To si jejich mluvčí Zikmund může žvanit, co chce. Jde o fakta. A upřímně, nevím, co je toho počínání cílem.“

Tak hlavní je jasný, zbavit se vás a vyhrát, ne?

„Dobře. Svaz vyhraje tím, že přestanu být trenérem dorostu. Já tedy přejdu k juniorce a místo po mně vezme někdo jiný. Platově to vyjde nastejno. S Pavlem Kubicou se sejdeme a budeme se seriózně bavit o co nejlepším řešení.“

Svaz vás v srpnu potrestal dvouměsíčním podmíněným zákazem činnosti a desetitisícovou pokutou za maření činnosti disciplinární komise. Pokutu jste zaplatil a odvolal se. S jakou motivací?

„Odvolal jsem se za zákaz činnosti i za pokutu. O žádné maření disciplinárky nešlo, s Pepou Řezníčkem (šéfem DK) jsem byl v telefonickém kontaktu, vyměnil jsem si s ním textovky, všichni tam věděli, že můj právník je celou dobu v Itálii. A pak jsem si v rámci nějakého oběžníku přečetl, že výkonný výbor svazu na základě nedostatečného potrestání Martina Stloukala Technikou Brno se rozhodl vypovědět klubu smlouvu o SCM. Je to zvláštní, protože páteřní smlouva jim umožňuje vypovědět smlouvu bez udání důvodu. Oni ten důvod uvedli, podle mě chybně.“

Není to jedno?

„Když totiž budu hodně objektivní, tak ten důvod výpovědi je velmi vágní. Trestat někoho za předchozí slabý postih je v mých očích pouze subjektivní záležitost, svazu nepříslušící. Ale hlavně tímto krokem, už třetím, potrestali děcka Techniky, nikoli Stloukala. Navíc mluvčí Zikmund přizná barvu tím, že když mě Technika vyhodí, status SCM dostanou zpět. Jak se k tomu mám stavět? Evidentně tu jde o osobní rovinu. O umlčení konstruktivního kritika poměrů, který vidí, že to, jak se tu hokej dělá, nepřináší žádné výsledky. Asi jsem pro svaz nebezpečný. Já neříkám jen to, že se to dělá blbě, ale vím naprosto přesně, jak to dělat dobře a progresivně. O mé koncepci se ale se mnou bavit nebudou, mají strach, že by to argumentačně prohráli a neustáli.“

Svaz vám nicméně odpověděl prostřednictvím doktorky Skalské z Centra sportovní medicíny a jejích výhrad k vašim požadavkům na hráče v oblasti výživy.

„Počkejte, názory té doktorky jsem jim rozstřelil názorem vědecké rady společnosti Akuna, kde je to samý docent, pět titulů vepředu i vzadu. Dva Češi a Kanaďané, jeden Američan. Ale to se samozřejmě zametlo.“

Když to shrnu, úvahy o rezignaci jdou zcela mimo vás.

„Zatím jednoznačně. Nenechám se vydírat. Uvidíme, až se potkám s předsedou klubu, co z toho vyplyne. Potřebuju znát jeho názor, zmonitorovat vztah mezi městem, krajem a Technikou, tedy s úřady, odkud dotace na činnost klubu přicházejí.“

Věříte podpoře klubového šéfa?

„Ano. Zatím nemám důvod tomu nevěřit. Kdykoli vedeme diskuzi, probíhá na rovinu. Kolikrát se až do krve pohádáme, ale každý z nás prosazuje svůj názor pro dobro věci. Protože nám na hokeji záleží. Jsem přesvědčený, že jsem Pavlu Kubicovi nesčetněkrát dokázal, že jsem loajální a profík, který pracuje pro věc a ne s postranními úmysly.“

Svazového šéftrenéra Filipa Pešána jste se nepokoušel kontaktovat, vše si vysvětlit s ním a najít řešení?

„Volal jsem mu dvakrát, nezvedl mi to, na textovku mi neodpověděl, tím pádem svou snahu o komunikaci považuji za vyčerpanou. Asi mi je tím jasně dáno najevo, jak se k věci staví a jak to cítí.“