Tvaroháři stojí za koučem! Útočník (14) promluvil o nahrávce, kritice i kebabu | iSport.cz

, mezi jinými se. Naproti tomu současný brankář Dominik Hrachovina, který Stloukalovy metody zná na vlastní kůži, patří do tábora, jenž se živelného trenéra zastává. David Pejchal, který tvrdí, že mluví za celou kabinu, se exlibereckému brankáři nediví.

K trenérovu fénu se už vyjádřily mraky lidí, nyní poprvé i někdo z jeho svěřenců. Jaký názor na jadrnou řeč máte?

„Celý tým za naším trenérem stojíme. Je férový. Jeho projev nás nakopnul, tréninky nám vyhovují, hokej nás baví. S klukama jsme se domluvili, že něco vymyslíme na trenérovu podporu. Nechceme, aby celý případ měl na jeho práci negativní dopad. Náš tým se shodl na tom, že ho podpoříme, a vznikl nápad vyrobit trička s nápisem Tvaroháři Brno. Budeme je hrdě nosit. I mimo stadion.“

Což je upomínka na trenérův příkaz z nahrávky vůči některým hráčům, aby se začali krmit tvarohem. Řídíte se jeho pokyny ohledně výživy?

„Samozřejmě, snažíme se to dodržovat. Je fakt, že pro někoho to není asi nejdostupnější varianta výživy, ale s klukama jsme se shodli, že to má něco do sebe.“

Čili brambory jsou škrtlý, jak zní v nahrávce?

„Ano.“

Taky kebab a asijské bistro je pasé?

„Určitě nás to neláká tolik jako předtím. Kdyby nás v takových podnicích pan trenér uviděl, to by asi nejlepší nebylo.“ (usmívá se)

Jedno audio a český hokej se ocitl vzhůru nohama. Co říkáte tomu, čeho jste součástí?

„Možná je to až přehnané, jak se to řeší. Většina lidí na to reagovala v pohodě, ale na můj vkus těch reakcí a ohlasů bylo až moc.“

Vážně jste trenérem potřebovali nabudit po návratu z koronavirových prázdnin? Martinu Stloukalovi vadilo, v jak zoufalém fyzickém stavu jste dorazili…

„Určitě. Je pravda, že jsme nepřišli v nejlepším stavu, panu trenérovi se povedlo nás nakopnout, od té doby myslím všichni dřeme, jak se dřít má. Ta řeč se rozhodně neminula účinkem.“

Kouč dostal befelem od vedení českého hokeje, že se musí veřejně omluvit. To odmítl, čeká se na další krok svazových šéfů. Měl by se podle vás Martin Stloukal omlouvat?

„Celá kabina jsme se shodli, že pan trenér se nemá za co omlouvat. Neřekl nic hrozného, za co by měla následovat omluva. Fakt nevidím důvod, proč by se omlouvat měl. Byl vůči nám ostrý, ale věcný. Přísný proslov, tak bych to označil.“

Hledali a našli jste v kabině mezi sebou toho, kdo stál za expedicí audia do éteru?

„Snažili jsme se s klukama dotyčného najít, ale stoprocentní jistotu nemáme. Nikdo z kluků si není úplně jistý, čí je to práce.“

Kdyby nahrávka neunikla ven, pracovali byste stejně poctivě jako nyní? Protože v sezoně budete pod nečekaným drobnohledem. Minimálně v Brně a okolí.

„Je pravda, že jsme se celý tým dostali pod větší tlak. A že dřeme o něco víc než kdykoli předtím. Tlak na nás asi nějakým stylem dopadne, ale jdeme proti tomu tím, že tréninku dáváme maximum.“

z nahrávky proslovu Martina Stloukala… „Hráči, podvyživení typu jako je David Šupa, kterej je sice vysokej, ale do osobních soubojů když vlítne, tak protože je samozřejmě jak topol, tak když na něj vlítnu já, přerazím ho vejpůl… Takže řekneš fotrovi, získáte si věrnostní kartu a budeš bydlet v tvarohárně. To znamená 250 gramů tvarohu polotučnýho budeš žrát třikrát v týdnu na snídani.“

Vaši rodiče to vidí stejně jako tým?

„Ano, rodiče jsou v pohodě, žádný problém kvůli proslovu nevznikl. Naopak, co vím, spousta rodičů se u poslechu nahrávky i zasmála. Rodiče jsou rádi, že nás trenérova promluva probrala. Jak říkám, pan trenér je přísný, ale férový. A dokáže nás dobře namotivovat. Osobně se mi líbí, jak dokáže zapracovávat do týmu mladší hráče. Já jsem zrovna ten příklad. Jsem si jistý, že většina týmu si jeho přístup hodně pochvaluje.“

Cítíte i mimo hokejovou branži dopady toho, že nahrávka se stala slavnou?

„Určitě ano. I lidé mimo hokej se mě občas zeptají, jestli jsem měl ráno tvaroh nebo broskvovou výživu. Jsou kolem toho docela vtipné hlášky.“

Trenér Stloukal dal hodně nahlas najevo, že je zvyklý hrát jenom o titul. Zvládnete ho poslechnout i v tomto? Proti sobě budete mít v sezoně příslušníky svazových akademií.

„Je to pro nás cíl. Dostat se do horní skupiny. Jednoznačně. Do sezony budeme vstupovat jako outsideři, ale chceme všechny překvapit. Je možné, že v lize budeme docela sledovaným týmem. Najednou začíná chodit víc lidí i na naše tréninky. Jsem si jistý, že v sezoně se na nás každý bude chtít vytáhnout. My musíme být dobře připravení.“

Pominu-li pikantní jednotlivosti v nahrávce, celá vyznívá tak, že mladý český hokejista má nedostatečnou pracovní morálku, že mnohdy ani neví, proč ten sport dělá, a trenér na něj proto musí zvyšovat hlas. Co si o tom myslíte?

„Možná s tím asi budu souhlasit, někdy ta morálka není nejlepší. Netvrdím, že každý z nás je dokonalý, občas u každého z nás morálka klesne dolů. Naštěstí nás z toho pan trenér dokáže vždycky dostat, čehož si na něm cením.“

Skončil někdo z hráčů po uveřejnění nahrávky?

„Jeden kluk odešel zpátky do týmu, ze kterého sem přišel. Ale myslím, že o tom už bylo jasno o něco dřív. Jinak jsme ve stejném počtu.“

Dostal jsem na vás tip s tím, že jste hráčem, který to chce v hokeji daleko dotáhnout. Kam až?

„Jednou bych chtěl hrát hokej na profesionální úrovni. Ať už v české extralize, nebo někde jinde. Ale rád bych měl hokej jako svou pracovní náplň.“

Když se řekne hokej a Brno, každý poví Kometa. Je to tak, že každý kluk chce za ni hrát?

„Takhle to s klukama nebereme. V Brně se o Kometě mluví víc než o Technice, ale my to tady máme tak, že se na Kometu chceme pokaždé vytáhnout. Aby si lidi řekli, že Kometa není jediný dobrý tým v Brně.“

Slouží blízká klubová konkurence jako dobrá motivace?

„Rozhodně. Pan trenér to v nahrávce řekl po svém, ale pravdu měl. Postavení a obliba Komety nás motivuje se jí vyrovnat.“

Motivaci navíc proti vám mají i v Třemošné. To je ta prdel za Plzní, jak zaznělo v nahrávce…

„Jestli se s nimi utkáme, bude to hodně ostrý zápas. Všichni počítáme s tím, že to tam žádná sranda nebude. V Třemošné už dokonce prodávají trička s hláškou pana trenéra, to nám přišlo vtipné.“

Jak to teď máte s telefony v kabině? Změnil se řád a režim kabiny?

„Pár věcí se změnilo, v kabině už telefony používat nesmíme. Taky odteď platí, že cokoli se v kabině řekne, musí zůstat v ní a nemá to jít ven. S klukama jsme takové pokyny čekali.“

Byl byste radši, kdyby nahrávka neutekla, anebo vám tenhle způsob reklamy nevadí?

„Těžko říct. Na jednu stranu je to reklama, na druhou větší tlak. Rozhodně to všechno přineslo naše větší úsilí do tréninku, jedeme nadoraz, což nás může posunout dál. Než kdyby ven nic nevylezlo.“

Chcete-li hrát vrcholově, tahle dávka tlaku vás nachystá na to, co může přijít v budoucnu.

„Určitě, souhlasím. Každý hokejista se s nějakým tlakem dřív či později potká a musí se s ním umět vyrovnat. Tohle se může hodit. O Technice se teď dost mluví, o to víc s ní chceme něco dokázat.“

Pr… za Plzní za 370 korun V nahrávce expresivního monologu se ve vedlejší roli ocitl i klub Meteor Třemošná. Ano, to je ta „prdel za Plzní“, jak pětitisícové město nazval Martin Stloukal. Z prvotního naštvání v táboře Meteoru se rychle vyklubal podnikatelský nápad. Zmíněné otitulování už déle než týden můžete najít v regálech fanshopu západočeského klubu na tričkách. Pánské a dámské velikosti pořídíte za 370 korun, dětské za 320. Zatím není známo, zda podobnou myšlenku pojmou za svou u městských rivalů Techniky. Dá se však očekávat, že oblečení s nápisem „Posr… Kometa“ se na pultech neobjeví.