Olympijský hrdina Salo: Osudová chyba v Salt Lake City, jízda v opilosti i deprese

Mimo zlato z olympijských her v roce 1994 slavil zisk trofeje pro mistra světa v roce 1998. Celkově má z reprezentování Tre Kronor slušnou sbírku medailí, mezi lety 1994-2003 bral na MS dvakrát stříbro a čtyřikrát bronz. Na klubové scéně působil v NHL v Edmontonu, v NY Islanders a v Coloradu. Kariéru končil v roce 2007 ve švédské Frölundě. Prvního února mu bude 50 let, ale na velkou oslavu to moc nevypadá.

Někdejší švédský hrdina je typickým příkladem úpadku po skončení kariéry profesionálního sportovce. Loni v srpnu havaroval v autě s 3,06 promile alkoholu v krvi. Z noci si moc nepamatuje. Svědci však tvrdí, že když přistoupili k autu nabouranému do svoditel, Salo uvnitř spal. „Promile jsou promile, k tomu se nedá nic říct. Nemohu to zpochybňovat. Je divné, že jsem byl naživu,“ řekl bývalý brankář u soudu.

K činu se přiznal, nicméně se proti rozsudku o dvouměsíčním vězení odvolal. „Nechápu, jak se to mohlo stát. Předtím jsem za celý svůj život neměl problémy s alkoholem a ani jsem se nedopustil žádného trestného činu,“ řekl k incidentu. Podle policejního výslechu seděl v autě sám a dělal si přestávky na pití panáků. Tohle tvrzení však u soudu popřel.

„To, co se mi stalo 11. srpna, byla pro mě poslední kapka. Neexistují žádné výmluvy pro to, co jsem udělal,“ napsal na svoji facebookovou stránku. U okresního soudu pak řekl, že si nechal pomoct a nyní se cítí lépe.

Osudová chyba v Salt Lake City

Problémy začaly už během kariéry, ale zdá se, že depresivní stavy ho od osudové chyby na olympiádě v Salt Lake City neopustily. Právě tenkrát nezachytil snadné nahození od jednoho z Bělorusů a i kvůli tomu skončilo působení Švédska na turnaji velkou blamáží.

„Tenhle zápas mě pronásleduje celý život. Myslel jsem si, že časem bych mohl zapomenout a vymazat jej z paměti, jenže to se nikdy nestalo,“ přiznal v roce 2018. Nepříjemný zážitek a později také rozvod nadělaly v životě více problémů, než Salo původně předpokládal. Přiznal, že měl černé myšlenky, že jeho život byl prázdný a přemýšlel o sebevraždě.

Následně o všem začal mluvit a přiznal, že otevřenost mu velmi pomáhá. Nejspíš v souvislosti s tím se rozhodl sepsat vlastní biografii. „Mám toho hodně, co chci říct. Bude to dobrá kniha,“ cituje Sala švédský web aftonbladet.se. Zároveň prohlásil, že se chce vrátit k práci v hokeji. Od roku 2014 nemá totiž pravidelný příjem, i když po hráčské kariéře už působil jako GM Leksandu či učitel sportu.

Smrt přítele i hazard

V knize se chce rozepsat, jak o hvězdné kariéře za oceánem či v reprezentačním dresu, ale i o problémech, které ji doprovázely. A především o nesnázích, které nastaly po skončení profesionální éry. Do knihy by se tak mohly dostat i vzpomínky na kamaráda a reprezentačního brankáře Stefana Liva. Ten zahynul v roce 2011 při pádu letadla s hokejovým týmem Jaroslavle společně se třemi českými hráči Karlem Rachůnkem, Janem Markem a Josefem Vašíčkem.

„Vím přesně, kde jsem tehdy byl. Je to velmi tragické. Stále to bolí, když mi někdo připomene, že zemřeli,“ vzpomínal v roce 2018 na tragickou událost, na kterou byl dotázán během natáčení televizního pořadu Masters of Masters. „Byl to milý a bezstarostný kluk. Všichni o něm říkali, že byl úžasná osobnost,“ vzpomínal na brankářského soka i kamaráda z MS v roce 2002 v Göteborgu.

Před dvěma lety také hovořil o problémech s hazardem. Sice spíše mluvil o výhrách, ale nic netrvá věčně, takže i tato "libůstka" mohla být příčinou potíží. Zmiňoval milionové částky, které získal sázením na dostihy v době, kdy byl generální manažerem klubu Leksands v roce 2010.