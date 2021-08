Záruba: Richterovi jsem vysvětlil, že kritický proud je zapotřebí

Kanadská zlatá radost, zámořský tým po špatném vstupu do turnaje došel až pro zlato • Reuters

Mistr světa z Prahy 1985 byl s televizním hokejem spjatý přes 20 let • Michal Beránek (Sport)

Hokejová legenda a spíkr Pavel Richter svým prohlášením o důvodech odchodu z České televize po téměř 26 letech trvalého angažmá hodil mezi fanoušky ne zrovna malý granát. „Vedlo mě k tomu naprosto nevhodné komentování expertů Marka Sýkory a hlavně Milana Antoše na posledním MS v hokeji. Jeho výrok, že co hrajeme, je hnus, by si absolutně neměl dovolit,“ vyhlásil 66letý mistr světa z Prahy 1985 neobvykle ostře svůj postoj. Jak na nečekanou „demisi“ reaguje šéfkomentátor kanálu ČT Sport Robert Záruba, který Richtera do televizního prostředí na podzim 1995 uvedl? Tímto komentářem pro deník Sport a iSport.cz.