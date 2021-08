Richter končí na ČT. Kvůli Antošovi a Sýkorovi, napsal Zárubovi v dopise

Známá tvář ze studií a obrazovek ČT zmizí. Richter o tom informoval „otevřeným dopisem“ šéfkomentátora ČT sport Roberta Zárubu. Zpráva se hokejovou komunitou rychle šíří, server iSport.cz má „výpověď“ k dispozici.

Richter jde v textu rovnou k věci: „Po dlouhé úvaze jsem se rozhodl, a věř mi, nebylo to pro mě vůbec jednoduché, ukončit svou spolupráci experta v ČT. Vedlo mě k tomu naprosto nevhodné komentování expertů Marka Sýkory a hlavně Milana Antoše na posledním MS v hokeji. Jeho výrok, že co hrajeme, je hnus, by si absolutně neměl dovolit.“

O co šlo? O vyjádření Richterova kolegy během duelu s Dány (2:1n) na šampionátu v Rize. Severský tým české hráče velmi vydatně trápil, byl to přesně ten zápas, o němž se říká, že z něj bolí oči. A Milan Antoš popustil uzdu svému rozčarování, když o přestávce přenosu spustil: „Je to hnus, je to fakt ošklivý. Nedá se na to koukat, nemá to nic…“

Lavina reakcí na sebe nenechala dlouho čekat. Antošova ostrá glosa se stala jedním z poznávacích znamení nepovedeného vystoupení výběru Filipa Pešána, jenž oproti vysokým očekáváním skončil v Lotyšsku až sedmý.

Pavel Richter přišel s osobní reakcí po více než dvou měsících. Antošovu, ale i Sýkorovu rétoriku rovnou označil za klíčovou příčinu odchodu do televizní penze. „On, který se ve své hokejové kariéře v takové situaci nikdy neocitl, nemůže něco takového vyslovit o hře národního mužstva,“ pustil se Richter do svého bývalého svěřence z pražské Slavie. „S národním mužstvem jsem byl v této situaci třikrát a vím, jak se pod takovým tlakem hraje, a jak je každý hráč svázaný. Výkon celého mužstva to tlačí dolů, ale hnus to nikdy nebyl a nebude!“

Richter dále napsal, že se neztotožňuje s kritikou českých sportovců, z jeho pohledu mu přijde přehnaná. Pro iSport.cz posléze svůj pocit rozvedl. „Můžeme být rádi, že nám sem frajeři z Kanady přijedou. Po covidové sezoně museli na mistrovství naskočit do další bubliny, přitom mohli být s rodinou. Vykašlali se na nejbližší a přijeli podpořit naši zemi. Někteří byli po sezoně zmlácení a my je tady přivítáme vyjádřením, že hrají hnus…“

Za zbrklé rozhodnutí svoji „demisi“ nepovažuje. „Je to hrozně jednoduché, vždyť mi je 67 let… Nelíbily se mi zkrátka určité výroky některých expertů, tak jsem skončil. Od Roberta Záruby jsem pozvaný na setkání, kde se chci se všemi důstojně rozloučit,“ plánuje osobní sbohem.

Když se ohlédne za kariérou televizního experta, vidí víc než jen stovky, možná tisíce odvysílaných hodin. „Byl jsem rád, že jsem tímto způsobem mohl zůstat u hokeje. Až poslední dobou se mi přestaly líbit některé věci, které se kolem hokeje dějí. Po zralé úvaze jsem zvolil konec…“

A jak na Richterova slova reagovali zmínění experti? „Nebudu se k tomu vůbec vyjadřovat,“ prohodil Marek Sýkora. Milan Antoš tak učinil, jeho vyjádření přineseme v samostatném článku.

