Antoš: Nechápu, proč se Richter trefuje do Sýkory. Vím, že hnus byla chyba

Ví, že s těmi čtyřmi písmeny, které spojil do slova hnus, přestřelil. Pro někoho tedy vůbec, pro jiné jen lehce, pro někoho to bylo daleko za hranou. Do poslední kategorie patří Pavel Richter, jenž autora výroku, nasměrovaného na český výkon proti Dánsku na MS v Rize označil jako důvod svého konce angažmá v České televizi. „Nechápu, že to Pavel dává do souvislosti s tím výrokem. A už vůbec nerozumím tomu, proč zmiňuje Marka Sýkoru,“ reagoval Milan Antoš.

Richterovo psaní, zaslané šéfkomentátorovi ČT sport Robertu Zárubovi, se dostalo i k němu. „Ani nevím, jestli to chci komentovat,“ zdráhal se zprvu dnes již bývalý Richterův kolega z Kavčích hor.

Nakonec se odhodlal, neboť mu Richterovy kroky v mnoha věcech nesedí. „Já si Pavla vážím jako člověka, který byl úspěšným hokejovým reprezentantem. Ale nedomnívám se, že někdo, kdo nereprezentoval, nemůže na veřejnosti prezentovat svůj názor. Byť jde o názor kritický,“ tvrdí Milan Antoš.

Sám si záhy uvědomil, že jeho přísná průpovídka o ošklivé produkci českého týmu v utkání v Rize bude mít dohru. „Výraz, který jsem použil, byl vyřčen po druhé třetině utkání s Dánskem, nešlo o můj komentář celého našeho vystoupení na šampionátu,“ vysvětluje Antoš znovu s tím, že se nejednou omluvil. „Vyjelo mi to z úst, v tu chvíli jsem se zkrátka neovládl. Uvědomuju si, že to byla chyba. Do budoucna se v podobných případech budu snažit najít jiné větné spojení,“ připomíná.

Co mu vadí, je fakt, že Richter zavlekl do svého kroku váženého kolegu Sýkoru. „Rozhodně si nemyslím, že komentátorský výkon Marka Sýkory by měl být důvodem pro odstoupení jiného experta. Kdyby Pavel mluvil o mně, pochopím, že jsem ho mohl naštvat. Proč však v této souvislosti zmiňuje Marka, tomu vůbec nerozumím. Jeho komentáře byly naprosto korektní vůči předváděné hře,“ stojí si Antoš za svým.

Nejen on si položil otázku, proč Richter svůj odchod z ČT řešil zrovna tímto způsobem. Poukázáním na druhé. „Trochu mě mrzí, že se Pavel schovává za někoho jiného. Že za jeho odchodem stojíme já a Marek. To se mi nezdá vhodné. A celé mi to přijde zvláštní. Pavlovi neberu právo se takto vyjádřit, naprosto respektuju jeho rozhodnutí, jen mi to z jeho strany nepřijde solidní.“

Například v odepírání práva glosovat vystoupení reprezentace. „Neodvážil bych se dělit lidi na ty, kteří se mohou vyjádřit ke hře národního mužstva a kteří nemůžou, protože za něj v minulosti nehráli. To je stejné jako kdyby se ke krokům prezidenta republiky směli vyjadřovat jen jeho předchůdci. S tím, že na to nikdo jiný nemá nárok, protože se v kůži prezidenta nikdy neocitl. Pardon, ale takhle to přece nefunguje,“ argumentuje.

Milan Antoš na mediální scéně patří k výrazným kritikům dění v českém hokeji, v panelu hokejových glosátorů ČT je rozhodně nejadresnější. „Uvědomuju si, že patřím ke kritičtějším expertům, ovšem to vyplývá i z toho, že uvnitř hokejového dění jsem dnes a denně,“ dodává trenér mládežnických kategorií v pražské Slavii, za níž v minulosti úspěšně hrával.