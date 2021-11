Růžička o manželce: Všechny můžu uklidnit. Netrpím, jsem šťastný!

Když se před čtyřmi lety, rok po smrti manželky Evy, oženil s o pětadvacet let mladší Marií, vyvolalo to spoustu vášní. Ty ani teď neutichají. Hokejový kouč Vladimír Růžička (58) ale za manželkou pevně stojí. „Já ji věřím, to je pro mě to nejdůležitější. Rozumíme si,“ tvrdí charismatický trenér, kterého nerozhodí ani občasné aférky jeho ženy, které se řeší veřejně. „Žijeme v době, kdy se všichni až moc starají o druhé. Místo, aby koukali na sebe,“ hlásí kouč dvojnásobných mistrů světa ve velké zpovědi pro Sport Magazín a iSport Premium .

Na veřejnost v minulých měsících unikla videa s lechtivým obsahem, která měla zůstat pouze v telefonu. Jedna z nepříjemností, která se propírala.

„Nechci to řešit, to je naše soukromí. Já manželce věřím, to je pro mě to nejdůležitější,“ tvrdí kapitán olympijských šampionů z Nagana. I přesto je v hokejovém zákulisí občas slyšet povzdech: Chudák Růža, co všechno musí skousnout… Co na to sám trenér?

„Podívejte se, je mi jedno, co si lidi myslí. Já rozhodně netrpím!“ zdůrazňuje. „Můžu všechny uklidnit, že nestrádám. Jsem šťastný. Pro mě je důležitý, jak to máme my dva s manželkou. Ostatním do toho nic není,“ tvrdí Růžička, jenž má s Marií čtyřletou dceru Lejlu.

Podle Růžičky se lidé příliš zajímají o ostatní… „Žijeme v době, kdy se všichni až moc starají o druhé. Místo, aby koukali sami na sebe. Každý by se měl snažit, aby byl šťastný. A ne pomlouvat a řešit ostatní… Už před lety, než jsme se vzali, se na manželku spousta věcí vytáhla. Já vím, jak všechno bylo, věřím jí. Moc se mi nelíbí, že lidi pořád řeší instagramy a další sociální sítě, vždyť ztrácejí to své. Snaží se před ostatními ukazovat, něco si dokazují. Zamotávají se pak do toho už i děti. Lidi přestávají žít svůj vlastní život. Mají ten virtuální. Život je ale přece o něčem jiném. Ať se každý stará o to, aby on byl šťastný. Pak bude všem líp,“ tvrdí kouč v obsáhlém rozhovoru pro iSport.

Přitom i jeho manželka je na sociálních sítích hodně aktivní. Tak musí ji v tom krotit?

„Je mladá, takže jsem s tím počítal. Kdybych s tím měl problém, ani bych si ji nevzal. Pokud si berete někoho, kdo je o pětadvacet let mladší, víte, do čeho jdete. Jinak jsem si mohl vzít stejně starou ženskou jako já. Ale to jsem nechtěl. Já jsem potkal člověka, kterého miluju a mám ho pořád rád. Proto jsme spolu,“ říká o manželce.

Právě vedle ní a čtyřleté dcery Lejly mládne. „Člověk to prožívá jinak. Je rozdíl mít děti v pětadvaceti nebo po padesátce. Můžu říct, že si to hrozně moc užívám,“ říká trenér, jenž se Slavií dvakrát slavil extraligové zlato. Teď vede prvoligovou Kadaň.

A jaké jsou vztahy s dospělými dětmi z prvního manželství? Ty nelibě nesly, že si krátce po smrti manželky Evy (v roce 2016) našel novou přítelkyní. Navíc s kontroverzní minulostí. Sám říkal, jak moc si přeje, aby vztah s dětmi zahojil čas. Tak stalo se?

„Něco zahojil, je to lepší, s Vláďou normálně komunikujeme, s dcerou taky. U ní si myslím, že je to vcelku v pohodě. Čas to trošku upravil, ale ještě to není ideální. Věřím, že se to spraví víc. Chce to ještě čas. Vždyť děti jsou pro každého rodiče to nejvíc. V životě není nic důležitějšího. Když jsou malé, člověka potřebují, pak už mají svoji hlavu. Tak to prostě je,“ tvrdí Růžička.

A jak často vídá vnoučata? „Od dcery celkem jo, od Vládi jsem je taky viděl, i když méně. Víc to nechci rozebírat, jenom věřím, že čas to spraví ještě víc. Jsou to přece moje děti, které jsou pro každého tátu nejvíc. Moc si přeju, aby se nakonec všechno srovnalo. Jde přece o rodinu,“ hlásí.

Je jasné, že nějaký čas to ještě zabere.