TOP 50 hokejových hlášek: Pastova Barbie, Král (ne)odstoupí i nula Lener

Dlouhou dobu měl možnost všechno vysvětlit, promluvit o důvodech, proč se upsal vojenské kontrarozvědce, deník Sport ho dlouho dopředu vyzýval. Tomáš Král nechtěl odhalit nic. Pak si naplánoval tiskovku, kde se rozhodl útočit. Prsty bubnoval do stolu, potil se a na dotazy mířené k StB odpovídal urážkami. Nejslavnější je jeho výrok, že neodstoupí, teď určitě ne. A za pár dní oznámil, že po sezoně končí. Po tlaku partnerů hokejového hnutí. Co je moc, to je moc. Projděte si žebříček 50 nejlepších hokejových hlášek roku, které vybral a okomentoval deník Sport!