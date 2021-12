Nečekaná zpráva. Zlatý kouč Václav Varaďa má skončit v Třinci!

Je podepsaný pod posledními dvěma udělenými extraligovými tituly, nalito je na dokonání zlatého hattricku. Jenže po sezoně má být všemu konec. Václav Varaďa podle informací iSport.cz plánuje opustit střídačku Ocelářů, což oznámil hráčům a nadřízeným. Přitom vláda 45letého kouče nad slezským týmem měla trvat minimálně do roku 2027. „Jsme zaskočeni, že i přes sedmiletý kontrakt nyní společně řešíme další budoucnost Václava Varadi v naší organizaci,“ reagoval Jan Czudek, viceprezident HC Oceláři Třinec v oficiálním stanovisku. O co jde?

Loni na jaře vedení klubu s dvojnásobným mistrem světa uzavíralo na zdejší poměry nezvykle dlouhý sedmiletý kontrakt. Obě strany si libovaly, že vzájemná spolupráce bude prakticky věčná. Trenérské renomé Václava Varadi rychle rostlo, dávalo logiku, že si Třinec bude chtít pojistit a ochránit jednoho ze strategických odborníků organizace před nájezdy konkurence. A taky viselo ve vzduchu přání, aby ve Slezsku vyrostl nový extraligový hegemon.

Teď do toho vletěly vidle. Na konci dubna 2022 má Varaďa z klubu odejít. Kabina je se zásadním verdiktem srozuměna. Vše podstatné se mělo ukuchtit ve spěchu v předvánočním období. Věci nabraly velice rychlý spád.

Jaký je tedy důvod Varaďova nachystaného sbohem? Podle zdrojů iSport.cz se úspěšný kouč rozhodl z vlastní vůle. Odchod zatím není definitivní, a sice z prostého důvodu. Zmíněná sedmiletá smlouva není rozvázána, čeká se na klíčovou schůzku s majitelem klubu. Zrušení paktu nemusí probíhat hladce.

„Václav Varaďa je nejúspěšnější trenér v klubové historii. Během svého dosavadního angažmá v rámci organizace dosáhl velkých sportovních úspěchů. Trvale se snaží rozvíjet potenciál našich hráčů a organizace v souladu se svým trenérským rozvojem. Jsme zaskočeni, že i přes sedmiletý kontrakt nyní společně řešíme další budoucnost Václava Varadi v naší organizaci, protože se rozhodl na konci sezony odejít. Jeho uvolnění může proběhnout za jasně daných podmínek, které jsou obsaženy ve smlouvě, jejíž obsah nebudeme zveřejňovat,“ uvedl Jan Czudek.

Co čeká kopřivnického rodáka? Vlastník dvou zlatých a jedné stříbrné medaile (jako kouč) patří do okruhu uvažovaných kandidátů na pozici příštího trenéra národního týmu. Filipu Pešánovi po MS ve Finsku končí dvouletý kontrakt, a pokud se nestane nic mimořádného, další spolupráce nemá mít pokračování. Tím ovšem není řečeno, že je Varaďa hlavním favoritem na nejcennější hokejové zaměstnání v zemi.

Ve vánočním rozhovoru pro deník Sport přiznal, že ho do budoucna láká i prestižní zahraničí. Včetně NHL. „Je to mé přání. Vyzkoušet si to,“ nadhodil. „Zažil jsem řadu světových soutěží jako hráč, byly skvělé. Bavilo by mě to. Věřil bych si. Hlavně si teď ale nedokážu představit, že bych netrénoval. Být tři měsíce bez trénování? To bych nedal. Ztrácel bych. Hokej miluji, chci ho dělat pořád. Naplňuje mně, nabíjí energií,“ vyznal se Varaďa.

Ačkoli se mu hlavou honí myšlenky na další budoucnost, stávající sezona pro kouče není zdaleka u konce. „Věříme, že s týmem letos opět směřuje k obhajobě titulu a jsme přesvědčeni, že Václav Varaďa udělá pro úspěch organizace v probíhající sezoně maximum,“ dodal viceprezident Ocelářů Jan Czudek.

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE