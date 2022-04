Čechmánek zná trest za podvod. Poškodil i hokejisty, za mříže nepůjde

Vinen. Ale do vězení nepůjde. Bývalý hokejový brankář Roman Čechmánek (51), olympijský vítěz z Nagana 1998, se dozvěděl trest za podvody při podnikání. Od soudu ve Zlíně v úterý odešel beze slova s tříletou podmínkou s odkladem na zkušební dobu pěti let. „Na panu Čechmánkovi se celý případ samozřejmě velmi podepsal,“ sdělil jeho zástupce Tomáš Štípek. „Vždyť trestní řízení trvalo sedm let a soud pět,“ připojil.