Co nabídly volby: staničky, Dědkovy útoky i propraný Pešán a půjčka

Dědek: Nedůvěryhodnost a střet zájmů!

Podle očekávání nasadil ostrou rétoriku proti vedení svazu a současným členům výkonného výboru Petr Dědek. Vadí mu toho hodně, nejvíc se však točil kolem neprůhlednosti zakázek a toho, že svaz nevypisuje výběrová řízení na potřebné služby. Například na ty právní. Roky je totiž advokátní kanceláří svazu ta od Tomáše Krále.

„Vám opravdu přijde normální, že Tomáš Král byl prezidentem a zároveň právníkem svazu? Mně tedy rozhodně ne.“ Reagoval viceprezident Aleš Pavlík: „Nebudu na Krále kydat, jako to dělá asi většina z vás. Kanceláři pana Krále se fakturovala snad jen polovina toho, co jiným. Přesné cifry neznám, ale věřím Tomáši Královi.“ A Petr Bříza dodal: „Králova kancelář zastupuje svaz od roku 2008. Doteď to nikomu nevadilo. To chceme opravdu popravovat všechny členy výkonného výboru? To jsme si mohli pronajmout sklepní prostory tohoto hotelu a udělat to tam.“

Dědek opáčil: „Nejde o peníze, ale o důvěryhodnost a střet zájmů. Prezident Král z vás udělal blázny. Z celého výkonného výboru. Pánové Urban a Král si dělali, co chtěli.“