Gólman Štěpánek o Muellerovi: Čekal jsem od něho větší palbu

Na přípravný duel proti Vítkovicím se Štěpánek těšil. Vsetínský rodák právě v tomto klubu rozjížděl kariéru, chytal v něm první extraligové zápasy. Po vydařené sezoně, korunované titulem, ve Francii zůstává. Příští týden ho s Grenoble čeká Liga mistrů. A v ní mimo jiné hradecký Mountfield.

„Na Vítkovice jsem se těšil, dobré zpestření přípravy,“ líčí Štěpánek pro iSport.cz. „Lepší, než hrát pořád proti francouzským týmům. Zajímavé a pro mě pořád i pikantní, byť ten tým už je totálně jiný, než jaký si pamatuji. Moc kluků už tam osobně neznám, to spíš vedení a realizační tým.“

Ostravané s Grenoble padli 1:4. Jediný gól Štěpánkovi vstřelil útočník Roman Půček, který je shodou okolností také ze Vsetína. „Nevím, jestli jsme Vítkovice překvapili, zápas měl hodně okolností, které se do výsledku promítly,“ uvažuje gólman.

„Vitky hrály čtvrtý zápas v pěti dnech, do toho náročné cestování,“ připomněl Štěpánek. „My sice taky ještě v pátek hráli ve Švýcarsku a vraceli jsme se ve dvě ráno, ale nemuseli jsme cestovat v den zápasu. Z obou stran mi to přišlo trochu utahané, energie nebyla. My jsme rádi, že jsme porazili extraligový tým, ale pořád je to jen příprava. Nedělal bych z toho vědu.“

Na ledě si pochopitelně nejvíc všímal Petera Muellera. „Co tak čtu, chtěli by to postavit právě kolem něj, ale budou muset zapracovat na věcech okolo. Na jednoho hráče se dnes hrát nedá.“ Sám Štěpánek připouští, že právě od Muellera čekal větší palbu.

„Že to tam bude z té své jedničky klasicky sypat. Za celý zápas z té své oblíbené strany z jedničky nevystřelil,“ všimnul si dvojnásobný bronzový medailista z mistrovství světa. „V přesilovce, ani v plném stavu. Snažil se, chtěl být hodně na puku, s tím nemá problém. Ale dostal se jen do jedné šance a tu naštěstí nedal. Nebylo to, že by nás vyloženě nějak trápil nebo byl extrémně nebezpečný Opravdu jsem od něj čekal víc střel. Spíš hodně nahrával, nebyl to ten typický snajpr. Ale jak jsem říkal, Vítkovice za sebou měly předchozí zápasy a cestování. Nevím, jestli to mělo vypovídající hodnotu.“

Ostrá sezona pro Štěpánka začne příští týden. Grenoble se v základní skupině Ligy mistrů utká s Eisbärenem Berlín, Mountfieldem HK a Frölundou. „Všechno slušní soupeři, i jsme si říkali, že dostat Frölundu z třetího koše je umění,“ usmál se mistr extraligy s Třincem. „Nechci nás podceňovat, ale všichni nás pasují na poslední místo ve skupině, můžeme jen překvapit. Uvidíme. V přípravě jsme hráli s kvalitními týmy a byli jsme schopni hrát vyrovnané zápasy. Byť Liga mistrů a příprava jsou dvě rozdílné věci. Těšíme se.“

Výsledky Vítkovic na turné ve Švýcarsku a Francii:

Ženeva 1:3 (Bernovský)

Lausanne 2:5 (Mueller, Kalus)

Chamonix 10:2 (2 Dej, 2 Lindberg, Marosz, Lakatoš, Krejsa, D. Krenželok, Fridrich, Kalus)

Grenoble 1:4 (Půček)