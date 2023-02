Špaček o začátcích: NHL? Sen byla Plzeň. Dokázal jsem věci okoukávat

Rodiči byl spíš veden k ping-pongu, v létě hrál Jaroslav Špaček tenis. Hokej si ale poctivě vybrečel. Mohla za to náborová akce ve škole. Hned šel na zimák a ve třetí třídě už chodil ve škole do sportovky. Za největší vítězství v dětství považuje dvě třetí místa na republice za Rokycany v mladších i starších žácích. V rozhovoru s bývalým reprezentačním trenérem Slavomírem Lenerem přiznal, že je bere jako největší porážky, protože nevyhráli titul. V dospělé kariéře pak vyhrál snad všechno, co se dalo. Má zlato z Nagana, je trojnásobným mistrem světa, byl ve finále Stanley Cupu, má zlato z české i švédské extraligy.