Hlinková o Naganu: Proč jsem neletěla na finále a co řekl manžel premiérovi

Letos uplyne přesně pětadvacet let od historického úspěchu českého týmu na olympiádě v Naganu. Velké hokejové vítězství je srdeční záležitostí také pro Liběnu Hlinkovou, manželku legendárního trenéra národního týmu Ivana Hlinky (†54). „Byla jsem dojatá, manžel mi ale řekl: Liběn, vždyť je to jenom hokej,“ vzpomíná s úsměvem. V rozhovoru pro iSport.cz prozradila, jak prožívala oslavy historického úspěchu českého hokeje i to, jak vypadal život Hlinkových v Americe.

Vybavujete si období před Naganem? Rozebíral s vámi manžel například nominace?

„Nerozebíral, byl zastáncem toho, že se nemám plést do hokeje. Vždycky říkal: Liběn, prosím tě… (směje se). Samozřejmě jsem věděla, co zhruba chystá, nebo když byly nějaké problémy, svěřoval se mi. Hokej zkrátka patřil k našemu životu, ale že by si se mnou sedl a chtěl po mě nějakou radu, to se dělo opravdu jen výjimečně. Nebyla jsem ten úplně nejlepší parťák, který by mu měl říkat, co má dělat.“

Jak vzpomínáte na samotné olympijské hry?

„Všechno jsem sledovala z domova. Je pravda, že na první zápasy jsem se dívala tak, že jsem si sice pustila televizi, ale neseděla jsem u toho od začátku až dokonce. Všechna tři rozhodující utkání jsem ale samozřejmě viděla. Byla jsem na nich na stadionu v Litvínově, kde probíhalo promítání. Jako první se hrál duel s Amerikou, a jelikož ho kluci vyhráli, řekli jsme si, že na další zápasy musíme na zimák dorazit opět ve stejné sestavě, aby jim to přineslo štěstí. Finálový zápas s Ruskem se hrál nad ránem, na stadion jsem tenkrát dorazila i s dcerou. Bylo to hodně dramatické.“ (usmívá se)

Jaká byla v Litvínově atmosféra?

„Vynikající! Já jsem vždycky byla fanoušek, který moc nekřičel. O to víc jsem to ale prožívala vnitřně. V momentě, kdy