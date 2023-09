Neumíš nahrát, vyhazuj ty puky! Jak Vykoukal léčí nahlodanou duši

U hokejistů i jiných sportovců vidíte skvělé, ale i horší výkony. Jiří Vykoukal se živí zkoumáním a nápravou něčeho, co člověk z tribuny nemá šanci postřehnout. Ladí hráče k ideálnímu mentálnímu nastavení, aby neměli zábrany a zbytečně neselhávali v čím dál náročnějším prostředí. Počet klientů mu utěšeně roste, neboť v tuzemsku je téma psychické kondice pořád celkem tabu. „Pokud dokážu hráče vyprofilovat prostřednictvím testu, prospělo by, kdyby trenéři na tom základě s hráčem komunikovali. Kdyby brali v potaz jeho mentalitu. To by bylo skvělé,“ věří ve vztahový progres.