Nešťastník Kanady Bonk pod tlakem, útěcha i od dědy. Toho vytočil Záruba!

Se svým vnukem bezprostředně po zápase mluvil i děda Jaroslav. „Stane se. Hned jsem Olimu říkal: ‚Vůbec nic si z toho nedělej a ne abys brečel! Brečet můžeš, až ti umře děda.‘ Alespoň tomu se zasmál,“ líčí Jaroslav Bonk v rozhovoru pro iSport.cz

Co vám na to Oliver řekl?

„Samozřejmě byl zklamaný. Kanaďané si vždycky jedou pro zlato a najednou vypadli. Oli to bral na sebe, ale já mu říkám, že to nebylo o něm. Tyčka, šance, furt něco vymýšlíte, pořád nějaké přihrávky místo střely... Oli dozadu neudělá chybu, bohužel na konci byl u smolné teče.“

Na Instagramu čelil lavině nadávek, dokonce musel zavřít účet pro veřejné komentáře.

„To nevím, ale ve zprávách třeba říkali, že Čechokanaďan zařídil výhru. Co to je? Ano, kanadští fanoušci jsou nároční, ale je to vždycky o pár jedincích. To je stejné všude, i u nás. Řeknu třeba, že mám rád hru Ovečkina a zjistím, že jsem největší grázl. Ale naštvalo mě něco jiného.“

Co?

„Klidně napište, že Záruba je