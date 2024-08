Sýkora o synovi: Všechno si vydřel sám, proč nemůže hrát za Česko?

Po aktivní kariéře se Petr Sýkora vydal na trenérskou dráhu, v zámoří si opatřil nejvyšší trenérskou licenci USA Hockey, vrhnul se na cepování mládeže. Zákulisí rozvětvené americké hokejové výchovy má v malíku, také proto sní o tom, že jeho nyní 17letý syn projde systémem vysokoškolské NCAA. Ta každoročně láduje NHL desítkami univerzitních absolventů.

Jste hodně pyšným tátou při pohledu na led, kde se prohání syn v národním dresu?

„Samozřejmě. Celá rodina je ohromně hrdá. Niky si všechno vydřel sám, prošel si všemi možnými kempy a výběry, nikdo mu nedal nic zadarmo. Pro nás všechny byla nádhera vidět ho v dresu reprezentace.“

O to pikantnější, že premiéru odehrál proti českému týmu…

„Na rovinu, takhle jsem to nebral. Na svazu bojuje jeden člověk (Jan Rachota) za to, aby Niky mohl hrát za Česko, faktem je, že to momentálně nejde. Regule jsou takové, že po desátém roku věku musí odehrát dvě sezony v zemi, kterou chce reprezentovat. Ale šance je i tak. Bylo mi řečeno, že teoreticky od září by Niky mohl nastupovat za Česko. I z toho důvodu, že Hlinka Gretzky Cup neorganizuje IIHF. Ale bez ohledu na to všechno, i tak jsme pyšní, že se Niky dostal až sem, protože si to svou pracovitostí zaslouží. Byl to silný moment.“

Přestože junior nastupuje čerstvě za USA, byl byste radši, kdyby hájil vaši rodnou zemi?

„Upřímně, tohle v hlavě až tak nemám. Pro celou naši rodinu je zásadní, kam až se Niky vypracoval. Co bude v budoucnu, se ukáže. Pro nás jsou důležitější jiné věci.“