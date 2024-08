Hvězdné války na kurtu: rozdělilo se 22 milionů! Pasta si rýpl do Voráčka

Být to hokejový zápas, mohlo by se mluvit o All Star Game. Na obou stranách mistři svého řemesla. Tentokrát ale vzali do ruky tenisové rakety. Pro dobrou věc. Jakub Voráček a David Pastrňák se postavili proti Martinu Nečasovi s Tomášem Hertlem. Nešlo o výsledek, i když… „Nikdo nechce prohrát,“ smáli se. Všichni se zúčastnili turnaje, který pořádal nejstarší z nich. Hrálo se pro Nadaci Jakuba Voráčka, která už devět let pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou (RS).

Sportovní fajnšmekři museli mít radost. Nejenom z nich, ale i z dalších osobností, které se proháněly po kurtech. Třeba i Jan Koller , Tomáš Plekanec nebo Michal Mikeska, někdejší útočník, který je hlavní tváří podcastu Zimák, populárního pořadu iSport TV.

„Pojď, Davčo!“ hecoval Pastrňáka jeho velký kamarád Voráček , duchovní otec nadace, která v posledních letech rozdělila lidem s RS už 22 milionů korun. Ale i když dvojice kamarádů bojovala a předvedla řadu pěkných úderů, třeba ukázkový kraťas, nakonec prohrála.

„Jasný, že je to cenný skalp,“ smál se Hertl , který ukázal, že je s Nečasem parádně sladěný. „Věřím, že máme spolu nějakou chemii, trénujeme celý léto, hrajeme i jiný sporty. A tenis? Hlavní je, že to tam mlaďas za mě odběhá,“ vtipkoval Hertl. Nečas, rychlík na bruslích, ukázal, že je rychlík i na kurtu.

Tenis ale nebyl tím hlavním. Šlo o něco mnohem důležitějšího. O setkání nejenom hokejových osobností, ale i donátorů, kteří pravidelně přispívají Voráčkově nadaci. „Ne náhodou jsme se setkali v Třebíči, protože tady jsme zařídili prvních patnáct lůžek pro pacienty právě s roztroušenou sklerózou,“ řekla Lenka Dominiková, manažerka nadace.

Té aktivně pomáhají i hokejisté, kteří se tenisového turnaje účastní. „Nikdo z nás neodmítne, když jde o dobrou věc,“ hlásil Hertl, který už brzo odlétá do Vegas na další zámořskou misi.

Štědrým přispěvatelem je i Pastrňák, jenž po Voráčkovi převzal dárcovskou štafetu. Za každý získaný bod v NHL přispívá 500 dolary. „Klobouk dolů před ním. Vychvaluju ho při každé příležitosti, jaké má velké srdce,“ ocenil Voráček.

Po turnaji si do něj ale lehce rýpnul. „Davídka mám rád, ale dneska mu to moc nešlo Doufám, že mu to nepůjde ještě příští sobotu! Potom v Bostonu ať už zase válí,“ vykládal někdejší útočník, který připomněl sobotní hvězdnou exhibici, na níž se po dvou letech vrátí na led.

A výtěžek opět poputuje na dobrou věc. Ale při zápase si hvězdné výběry nic nedarují! „To je jasný, že ho chci porazit. A když jsem viděl, jak byl zadýchaný, když jsme se sešli se schodů, jsem v klidu. Fyzičku nemá žádnou,“ vtipkoval Pastrňák, střelec zlatého gólu z nedávného vítězného mistrovství.

Při tenisovém turnaji přispěly sportovní osobnosti i na další charitativní projekty. K vidění bylo rovněž dojemné setkání 12letého těžce nemocného Jonáše, jenž se potkal s Pastrňákem. Bylo to jeho přání, které mu splnila společnost Zlatá rybka.



Nevyléčitelnou nemocí RS trpí aktuálně v Česku asi 23 tisíc lidí, největším problémem je kritický nedostatek lůžek pro akutní péči těch nejvážněji postižených. I proto Nadace chystá v Třeboni vystavět s investorem Invest Gate pavilon pro dalších 40 lůžek.



„Jsme za to moc rádi. Snažíme se suplovat stát, protože těch míst, kde by se o lidi odborně postarali, včetně rehabilitace, je málo,“ upozorňuje Voráček.



Také proto je rád, že i mezi hokejovými kamarády je spousta těch, kteří dobré věci pomáhají.