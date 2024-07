TOP boháči mezi českými sportovci: nový král, „nežádoucí“ a jediná žena

TOP boháči mezi českými sportovci: kdo vydělává nejvíc? • FOTO: Koláž iSport.cz Nový král. David Pastrňák I. Ano, první místo mezi nejlépe placenými českými sportovci ovládl útočník Bostonu a čerstvý mistr světa z domácího hokejového šampionátu. Další pořadí žebříčku, jenž tradičně sestavil magazín Forbes (Kompletní seznam TOP 20 najdete ZDE >>>), ovšem nabízí zajímavá jména i částky. Výdělky sportovců počítal jako hrubý příjem ze dvou zdrojů: mezd od klubu (případně prize money) a peněz od sponzorů, a to za období od července 2023 do června 2024. Kdo všechno se dostal mezi nejlepší desítku?

10. Markéta Vondroušová - 121 milionů korun 25 let / tenis Letošní Wimbledon vyhrála Barbora Krejčíková, loni to byla Markéta Vondroušová, jež je jedinou ženou v žebříčku. A právě triumf z All England Clubu hraje zásadní roli v jejím příjmu. Rodačka ze Sokolova navíc došla do čtvrtfinále na US Open i Roland Garros. Český tenis, ač zejména ze začátku nejde o levný sport, zažívá zajímavé a plodné období, které generuje úspěchy, ale i výdělky. Pár let navíc, déšť, ale i zranění mi nakonec pomohlo. Vondroušová se vrací k Wimbledonu Video se připravuje ...

9. Filip Hronek - 128 milionů korun 26 let / hokej / Vancouver Canucks V Detroitu se ocitl na vedlejší koleji, která ho zavezla do Kanady. Trejd ke Canucks se ukázal jako výhra. Český bek ožil, dostal důvěru i tučnou smlouvu, která mu ročně vynese 7,25 milionů dolarů. A navíc, jak predikuje Forbes, za rok se v žebříčku posune výš. Hronka kromě finanční stránky těší i sportovní ambice angažmá, Vancouver by totiž v blízké budoucnosti rád zaútočil na Stanley Cup. Český bek Filip Hronek podepsal ve Vancouveru skvělou smlouvu • Foto profimedia.cz

7. Pavel Zacha - 135 milionů korun 27 let / hokej / Boston Bruins Dlouho se před seniorskou reprezentací schovával. Ne, že by pozvánky nedostával… Jen to prostě nikdy nevyšlo. A vlastně ani nikdo nevěděl proč. Když už Zacha kývl a národní tým opravdu posílil, hned se podepsal pod zlatou medaili na domácím MS. Kromě toho si užívá štaci v Bostonu po boku Davida Pastrňáka. V poslední sezoně NHL zapsal 59 bodů v 78 zápasech základní části. Bostonští útočníci David Pastrňák a Pavel Zacha výrazně přispěli českým hokejistům k titulu mistrů světa • Foto Pavel Mazáč / Sport

6. Tomáš Souček - 152 milionů korun 29 let / fotbal / West Ham United Kapitán české fotbalové reprezentace a důležitá postava zálohy West Hamu. Na hřišti nepředvádí žádná míčová kouzla, ale pokryje prostor za dva, možná za tři. Je spolehlivý, pracovitý a dobrý ve vzduchu. To jsou jeho přednosti, za které dostává zaplaceno. A jak vidno - dobře. Navíc podepsal vylepšený kontrakt, který ho v Londýně, a především v Premier League, udrží až do roku 2027. Tomáš Souček patří mezi opory West Hamu i české reprezentace • Foto Profimedia

5. Ondřej Palát - 162 milionů korun 33 let / hokej / New Jersey Devils Další z řady spolehlivých sportovců. Podobně jako fotbalový kolega Souček ani Palát nepatří mezi hokejové virtuózy, přesto na ledě zvládá veškerou práci. Taky dvakrát získal Stanley Cup s Tampou Bay. Jenže jeho dovednosti nebyly u Lightning náležitě finančně ohodnoceny. Nenašel se prostor v platovém stropu, a tak byl obětován. To mu přineslo životní smlouvu v New Jersey Devils. Ondřej Palát si užívá mistrovské oslavy s pohárem • Foto Pavel Mazáč / Sport

4. Jakub Voráček - 175 milionů korun 34 let / hokej / konec kariéry Hokej sice už nějakou dobu nehraje, ale ještě mu dobíhala poslední smlouva z NHL, která vynesla místo v tomto žebříčku. Voráček ovšem nezahálí a nespoléhá jen na peníze, co vydělal. Jak píše Forbes, je třeba spolumajitelem výrobce perlivých čajů OXO Bubble Tea a majetkově vstoupil do společnosti Tarespa. Během domácího MS taky ukázal, že by se uživil jako komentátor. CELÝ DÍL: Voráček syrově o kariéře ukončené otřesy, i trenérech v NHL, které nemusel Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Odemknout video

3. Patrik Schick - 218 milionů korun 28 let / fotbal / Bayer Leverkusen Loňský vítěz žebříčku nejlépe placených českých sportovců. Finančně si dokonce polepšil, když si vydělal o patnáct milionů víc, jenže z trůnu spadl na třetí místo. Schick pobírá skvělý plat v Bayeru Leverkusen, se kterým v minulé sezoně ovládl německou bundesligu, díky čemuž nabobtnaly zisky z prémií. K tomu si „přivydělává“ marketingovým spojením s výrobcem smartphonů Vivo. Patrik Schick posílá pozdrav na tribuny • Foto Michal Beranek / Sport

2. Tomáš Hertl - 234 milionů korun 30 let / hokej / Vegas Golden Knights Draftován a do NHL uveden v dresu San Jose, kde strávil dlouhých jedenáct let, na Stanley Cup ale nedosáhl. Sharks navíc prochází složitým obdobím, klub se nachází v přestavbě a Hertl nemládne. Proto se rozhodl pro výměnu do Vegas, kde je šance na dosažení snu velká. Golden Knights patří aktuálně mezi nejlepší celky NHL a v další sezoně budou útočit na vítězství. I s českým forvardem. Tomáš Hertl v dresu Vegas Golden Knights • Foto Profimedia.cz