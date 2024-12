Roste Spartě klenot? Daníček očima koučů: Neřízená střela, ale chybí kila

Drobnou postavou by se Marek Daníček v davu zřejmě snadno ztratil. Jakmile ale rodák z Kladna vyjede v bruslích na hřiště, velice rychle upoutá vaši pozornost. Všem přihlížejícím pravidelně ukazuje schopnosti, které se zkrátka nenaučíte. Má talent, jenž si nese v sobě. Naposledy svůj um předvedl v Jihlavě, kde překonal obranu tak, že si puk nadhazoval hokejkou a zakončil, aniž by kotouč pustil na led. Zmrazit dokázal nejen soupeře, ale i sparťanské trenéry.

„Abych pravdu řekl, bylo to něco, co jsem za celou svoji kariéru ještě neviděl,“ žasnul hlavní kouč juniorky Sparty Tomáš Netík. „Bavil jsem se i s Michalem Brošem , který trénuje juniorku Jihlavy, a vnímal to stejně. Je to něco hrozně těžko proveditelný. Mára mi pak snad i říkal, že takový gól se zkoušet opravdu nedá. Byl krásný, jen ať si ho užije, ale tom hokej není. Určitě nesmí lítat hlavou v oblacích a zkoušet to další zápasy.“

Podobně šokován byl z Daníčkovy parády i Netíkův asistent Jiří Kročák. „Nepřekvapilo mě to u něj, ale tohle jsem opravdu nečekal. On je hračička. Kdykoliv jde na led, tak mu každé třetí střídání říkám, ať pro mě něco ukáže. Pokud by si vzal tenisák či dlažební kostku, provede to s obojím,“ usmívala se legenda Pražanů.