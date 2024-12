Finy uchvátila extraliga: Atmosféru máte lepší než my. Milujeme Dostála

Finský pár se zamiloval do extraligy a objíždí Česko • Instagram / hockey fans from finland

Český hokej má zvuk i v cizině a láká k návštěvě zahraniční fanoušky. Že v Litvínově, Liberci či Karlových Varech potkáte mnoho německých příznivců, je vzhledem k příhraniční poloze těchto měst vcelku běžné, stejně jako to, že v třinecké Werk areně uslyšíte polštinu. Extraliga, jak se zdá, má ovšem přesah i do Skandinávie, a učarovala i jedné finské manželské dvojici, kterou na Instagramu pod přezdívkou „hockey fans from finland“ sleduje skoro 10 tisíc tisíc followerů. Kde se jim v Česku nejvíc líbilo, jaký zimák na ně nejvýrazněji dýchl, a proč si Seveřané oblíbili české hráče působící ve finské SM-liize?

Jedinou kaňkou byl zrušený, resp. zatím odložený program prosincových Winter Hockey Games na pražské Letné, kam původně mířili také groundhoppeři z ostatních zemí, včetně této finské dvojice. „Doufáme, že nám peníze za vstupenky jednou vrátí. I když bychom se Winter Classic chtěli zúčastnit později, už to asi riskovat nebudeme,“ říkají pro iSport.cz fanoušci Heli-Maria a Ari-Pekka Hakalovi žijící ve finském Tampere.

Učaroval vám český hokej. Kolikrát jste zde byli a kde to z vašeho pohledu bylo nejlepší?

„Poprvé jsme do České republiky vydali v roce 2016, to byla naše první společná cesta. Jeli jsme se do Prahy podívat na zápas a byli jsme nadšení. Dobré zážitky z Prahy byly vlastně začátkem našeho hokejového cestování. Poté jsme se do České republiky podívali ještě jednou v roce 2022, a to na zápasy v Mladé Boleslavi, Kladně a Plzni. Od této cesty jsme Českou republiku navštívili v rámci hokejového výletu čtyřikrát. Viděli jsme celkem devět zápasů extraligy a dva zápasy Maxa ligy (Spartu, Mladá Boleslav, dvakrát Kladno, Plzeň, Pardubice, Ostrava, Brno, Olomouc a také Vsetín a Slavii Praha). Kromě toho jsme letos na jaře byli na několika zápasech mistrovství světa. Všechny tyto destinace jsme si opravdu užili. Praha je rozhodně jedno z našich nejoblíbenějších měst. Celkově se nám cestování po České republice líbí.

Které město a stadion vás nejvýrazněji zaujaly?