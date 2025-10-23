Magazínový speciál JÁ68: reagují McDavid, Straka, Kasparaitis + plakát Jágra
Už v pátek vychází Sport Magazín o všem, co ještě nevíte o nové knížce Jaromíra Jágra. Rozhovor s oběma autory o zákulisí tvorby JÁ68, ukázky, rozhovory s Connorem McDavidem a Martinem Strakou, vzpomínky manažera Patricka i spoluhráčů Kasparaitise a Barnabyho. Plus plakát hokejové legendy. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
Rozhovor: Autoři knihy JÁ68 / Lukáš Tomek & Zdeněk Janda
Ukázky: Proč zrovna já? / o víře, kasinu i Lemieuxovi
Rozhovor: Connor McDavid / nejlepší hráč NHL
Plakát: Jaromír Jágr / trofeje a rekordy
Vzpomínka šéfa: Craig Patrick / GM Pittsburghu
Rozhovor: Martin Straka / společně u Penguins, Rangers a v reprezentaci
Vzpomínky spoluhráčů: Darius Kasparaitis & Matthew Barnaby
Historie NHL: číslo 68 mezi čísly dalších velikánů
TV program: všechny sportovní stanice
