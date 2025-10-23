Předplatné

Magazínový speciál JÁ68: reagují McDavid, Straka, Kasparaitis + plakát Jágra

Video placeholder
Sport Magazín o nové autobiografii Jaromíra Jágra
Nová kniha JÁ68
Nová kniha JÁ68
Nová kniha Jaromíra Jágra
Vychází speciální Sport Magazín ke knize JÁ68 o Jaromíru Jágrovi
Jaromír Jágr pokřtil svoji knihu
Jaromír Jágr s přítelkyní Dominikou
Jaromír Jágr pokřtil svoji knihu
15
Fotogalerie
mag
Hokej
Začít diskusi (0)

Už v pátek vychází Sport Magazín o všem, co ještě nevíte o nové knížce Jaromíra Jágra. Rozhovor s oběma autory o zákulisí tvorby JÁ68, ukázky, rozhovory s Connorem McDavidem a Martinem Strakou, vzpomínky manažera Patricka i spoluhráčů Kasparaitise a Barnabyho. Plus plakát hokejové legendy. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Rozhovor: Autoři knihy JÁ68 / Lukáš Tomek & Zdeněk Janda

  • Ukázky: Proč zrovna já? / o víře, kasinu i Lemieuxovi

  • Rozhovor: Connor McDavid / nejlepší hráč NHL

  • Plakát: Jaromír Jágr / trofeje a rekordy

  • Vzpomínka šéfa: Craig Patrick / GM Pittsburghu

  • Rozhovor: Martin Straka / společně u Penguins, Rangers a v reprezentaci

  • Vzpomínky spoluhráčů: Darius Kasparaitis & Matthew Barnaby

  • Historie NHL: číslo 68 mezi čísly dalších velikánů

  • TV program: všechny sportovní stanice

Vychází speciální Sport Magazín ke knize JÁ68 o Jaromíru JágroviVychází speciální Sport Magazín ke knize JÁ68 o Jaromíru Jágrovi • Sport Magazín

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů