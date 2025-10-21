Křest Jágrovy knihy: velká akce s VIP hosty. Gratulace od legend, kmotrem byl kněz
Třináct let dával dohromady neuvěřitelný příběh svého života a hokejové cesty, v úterý večer Jaromír Jágr knihu JÁ68 slavnostně pokřtil. Role kmotra se zhostil známý kněz Zbigniew Czendlik, publikaci skropil vodou. „Vešlo se tam všechno. Sport a víra mají spojitost. V osmadvaceti letech jsem se nechal pokřtít a byla to nejlepší věc, kterou jsem kdy udělal,“ rozpovídal se legendární hokejista. K vydání autobiografie mu na místě gratulovali Roman Červenka, David Výborný nebo Tomáš Řepka.
Minulý týden v dresu extraligového Kladna oficiálně odstartoval 38. profesionální sezonu v kariéře. Druhý nejproduktivnější hráč v historii NHL Jaromír Jágr ani v 53 letech s hokejem nekončí, fanouškům přesto už teď přinesl autobiografii, v níž se kromě hokeje rozpovídal také o svém pohledu na život.
„První knížka byla spíš o tom, jak jsem vyrůstal, jak jsem cvičil v dětských letech. Druhá byla o části v NHL a hlavně o Pittsburghu. Tuhle jsem chtěl udělat jinak. Napadlo mě, že zajímavý by byl pohled Jaromíra Jágra, který udělal všechno pro to, aby byl nejlepší na světě,“ vysvětloval Jágr.
„Uděláš maximum, abys to dokázal. Obětuješ víceméně všechno, nepřemýšlíš nahoru dolů, jdeš si za svým cílem. Ale postupem času si člověk začne říkat, bylo to naplánované? Možná ses ani tolik nezasloužil, že jsi byl nejlepší hokejista na světě. Možná pro tebe někdo udělal víc než ty sám pro sebe. O tom kniha je. Kdo všechno mi pomohl,“ dodal.
Křest knihy sledovali z publika Jágrovi nejbližší v čele s maminkou Annou a přítelkyní Dominikou Branišovou. Pogratulovat k vydání přišly i další osobnosti jako Jágrovi bývalí parťáci z reprezentace Roman Červenka, Petr Čajánek a David Výborný nebo bývalý fotbalista Tomáš Řepka. Tváře ze zámoří poslaly vzkazy prostřednictvím videa.
„Nemůžu si vybavit jinou autobiografii, kterou bych si přečetl tak rád. Hrál jsi, když jsem se stal komisařem a jsi poslední profesionální hokejista, co pořád hraje,“ vykládal se smíchem šéf NHL Gery Bettman. „Jágr je legenda českého i světového hokeje. Bude velkou inspirací, jak hokejově, tak životně, že vydá svůj příběh, jak všechno vybojoval a jak dřel,“ přidala se současná česká star v NHL David Pastrňák. Kromě něj poslaly vzkaz i další sportovní ikony Sidney Crosby, Petr Čech nebo Ivan Lendl.
Jágrova nová publikace se ovšem netočí jenom pouze kolem sportu. Velkou roli v ní hraje i víra, proto třiapadesátiletý útočník zvolil za kmotra kněze Zbigniewa Czendlika. „Jsi pro mě frajer. Takhle veřejně mluvit o víře a o bohu není v naší společnosti obvyklé,“ promluvil ke stále aktivnímu hráči před samotným křtem. „Budeme křtít vodou, což bylo rozhodnutí Jaromíra. Tím, že jsem ji vzal do rukou, stala se svěcenou. Voda je něco posvátného, posvátnou vodou dnes pokřtíme knihu,“ dodal, než knihu slavnostně polil.
Jágr posléze daroval výtisky pozvaným dětem z dětských domovů, které chce svým příběhem a smýšlením motivovat. „Věřím, že otázky, které jsem si dával já, si dávají i ostatní lidé. Možná někomu knížka pomůže, že dostane rychlejší odpověď, než by sám našel. Je správný čas, aby knížka vyšla právě teď,“ pravila legenda.
Publikaci připravoval Jágr s nakladatelstvím Czech News Center v edici deníku Sport dlouhých třináct let. „V době, kdy se valí na lidi obsah v řádech sekund je docela unikátní, že jsme knihu psali tak dlouho. Přitom po úplně prvním nabírání v New Yorku na podzim 2012 nám přišlo, že bude hotová za pár týdnů. Jarda s námi tehdy mluvil asi pět hodin v kuse o svém těle, o metodách, díky kterým zpomaluje jeho stárnutí. Bylo to fascinující,“ prozradil šéfredaktor deníku Sport Lukáš Tomek, jeden ze spoluautorů knihy.
„Jenomže nakonec byly v nabírání i dlouhé přestávky a také jsme spoustu věcí upravovali a přepisovali podle toho, na co všechno si Jarda postupem let ve svém životě i při tréninku přišel. I díky tomu se ale na druhou stranu do knížky dostávaly i nové skvělé příběhy a myšlenky. Knížka prostě zrála jako archivní víno,“ upozornil Zdeněk Janda, druhý autor autobiografie.
„Nakonec si myslíme, že těch třináct let bylo důležitých i proto, že jsme opravdu pochopili, jak Jarda o životě a hokeji přemýšlí. Protože o všem přemýšlí v řadě ohledů hodně jinak než většina lidí. A v tom také vidíme největší hodnotu knížky. Že Jarda mluví velmi otevřeně o všem, co mu pomohlo stát se ve své době nejlepším hokejistou na světě. Jeho příběh je opravdu strhující,“ dodal Tomek.
Knihu si můžou fanoušci zakoupit na eshopu ja68.cz, kde se zároveň soutěží o podepsané artefakty od samotného Jaromíra Jágra.
Křest knihy JÁ68 oficiálně končí. Jaromír Jágr všem poděkoval, že vážili cestu v úterý večer do Prahy. A dal znamení, aby DJ pokračoval v zábavě.
Jaromír Jágr pozval na křest i děti z dětských domovů, kterým daroval svoji knihu, aby je motivoval do dalších let.
Kniha JÁ68 byla oficiálně pokřtěna vodou. Možná poprvé v historii. „Bylo to rozhodnutí Jardy. Když jsem ji vzal do rukou, stala se svěcenou,“ přiznal patron Zbigniew Czendlik.
Kmotrem knihy se stal známý polský farář Zbigniew Czendlik, který působí v České republice. „Jardo, jsi frajer, že takhle veřejně mluvíš o víře. Něco takového v naší společnosti nemá obdoby. Děkuji Ti za takové přiznání k víře. Tu knížku si dám k posteli, vedle bible, která je lehčí. Kdyby mě někdo přepadl. Je jako cihla, s ní bych se ubránil,“ adresoval s úsměvem hokejové legendě.
Velkého poděkování, kytice i potlesku se dostalo Jágrově mamince Anně. Díky patřilo i sestře Jitce za nahlédnutí do soukromí života jejího bratra, které kniha JÁ68 také nabízí.
„Pochopili jsme, že nemá cenu tlačit na Jardu. Trvalo to sice 13 let, ale věřím, že to stálo za to. Dostali jsme se do témat, o kterých jsme ani nedoufali, že se k nim dostaneme,“ řekl novinář Zdeněk Janda.
Šéfredaktor deníku Sport Lukáš Tomek zavzpomínal, jak s Jaromírem Jágrem poprvé začali nahrávat příspěvky do knihy. „Nabírali jsme poprvé v New Yorku. Jarda tam hrál za Devils proti Rangers, nahrával na vítězný gól. Byl opět král Madison Square Garden. Byl pak obležený hroznem kamer od novinářů. Poslal nám lísteček se slovy: ´Kluci, dneska po zápase začínáme nabírat.´ Bylo po desátý, jedenáctý večer. Přijeli jsme kousek za New York na Jardův apartmán. Asi do půl šesté ráno jsme nabírali. Tehdy jsem z Jardy cítil, jak z něj jde energie všech lidí z Madison Square Garden. Začal vyprávět o tom, jak se dá zpomalit stárnutí těla. Bylo to fascinující pětihodinový povídání. Se Zdeňkem Jandou jsme pak jeli na hotel, v autě bylo absolutní ticho. A pak jsme si řekli: ´Co to sakra bylo?!´ V tu chvíli jsme věděli, že ta knížka bude něčím úplně jiným."
K sepsání knihy Jaromír Jágrovi jako překvapení gratulovali osobnosti NHL. Ve video přání českou legendu zdravili Sidney Crosby, bývalý spoluhráči Ron Francis, který zavzpomínal třeba na čokoládové sušenky od maminky Anny, Bryan Trottier či vrchní komisař soutěže Gary Bettman. Přidal se i David Pastrňák, jenž věří, že kniha bude díky Jágrově píli hodně inspirativní. Tomáš Hertl neskrýval, že JJ68 byl jeho velkým vzorem. Zdravil i legendární fotbalový gólman Petr Čech. Obdiv k pokračování kariéry vyjádřil i tenisový velikán Ivan Lendl.
Jaromír Jágr na pódiu (i v knize) vyzdvihoval víru a její důležitost ve vlastním životě. „Kniha má spojitost sportu a víry. Nechal jsem se pokřtít v 28 letech, což byla ta nejlepší věc, jakou jsem kdy udělal. Když jsi mladej, jsi schopnej stíhat ty nejlepší hráče. Jak jsi ale starší, musíš začít hledat něco jiného. Víra mi v tomhle hodně pomohla.“
Jaromír Jágr už na pódiu vzpomíná na chvíli, kdy s deníkem Sport začal řešit sepsání biografie. „Trvalo to 13 let. Nevěděl jsem, že to bylo tak dlouho. Rok 2012? Bylo to z toho důvodu, že mi můj otec předával Rytíře Kladno. Vracel jsem se do Ameriky a hledal tam sponzory. Jedním ze sponzorů byl iSport. Ptali se mě, co jim můžu nabídnout. Dohodli jsme se na napsání knížky. V Philadelphii už tedy otevírali dveře, že jdeme psát tu knížku.“