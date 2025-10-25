Předplatné

Legendární Straka o Jágrovi: Bránil mě před farmou, chodili jsme do kostela

Video placeholder
Křest autobiografie JÁ68: Jaromír Jágr o poselství knihy i největší hokejové výzvě • Zdroj: isport.cz
Gólová radost Martina Straky a Jaromíra Jágra v dresu Rangers
Gólová radost Martina Straky a Jaromíra Jágra v dresu Rangers
Martin Straka (vlevo) vedl reprezentaci jako kapitán
Jágr a Straka jako soupeři v extralize
Martin Straka v dresu české reprezentace
Klasici. Tandem Penguins po příletu na MS 1994 už dlouhá léta baví sociální sítě
Martin Straka a Jaromír Jágr se také potkávali jako soupeři v extralize
49
Fotogalerie
Zdeněk Janda
Hokej
Začít diskusi (0)

Pokud se velikána Jágra zeptáte na nejoblíbenější spoluhráče, tenhle bude úplně nejvýš. S nikým jiným toho JÁ68 neodehrál víc než s Martinem Strakou. „Někdo si hraje na to, že je výjimečný. Ale on opravdu byl. Totálně vyčníval,“ říká bývalý útočník, jenž s Jaromírem hrál v Pittsburghu, Rangers i národním týmu. Pro Sport Magazín a web iSport také popisuje, jak společně chodili do kostela.

Jágr – Straka. Bylo to fungující spojení. Na ledě i mimo něj. Dodnes sociální sítě baví dávná fotka, na níž si jako módemani vykračují na šampionátu v Itálii v roce 1994. Také na ni padne řeč.

Co říkáte na to, že váš kamarád dokončil životní autobiografii, na které pracoval třináct let?
„Když vydá knížku, tak stoprocentně bude stát za to. Lidi se na ni jistě těší. O kom jiném by si měli přečíst? I já se na ni těším. Jsem zvědavý, o čem všem mluví.“

Hodně o životě, o víře, o svém těle.
„No tak super. Určitě není náhoda, že zrovna on byl nejlepší na světě.“

Mluví rovněž o tom, že v době, kdy byl na vrcholu a cítil, že tým na něm stojí, byl vůči spoluhráčům někdy až nesnesitelný. O tom leccos víte, že?
„My jsme to takhle prostě brali. Tým na něm stál, takže musel mít vliv. Mužstvo to dobře vycítilo a všichni jsme věděli, že pokud to půjde jemu, půjde to nám všem a celý tým z toho profituje. Protože on byl skutečně výjimečný. Víte, ono jde taky o to, že bývají hráči, kteří si na to, že jsou výjimeční, jenom hrajou. Ale nejsou. Jarda byl. To jsme všichni věděli. Byl hráčem, který sám dokáže vyhrávat zápasy. Všichni jsme se mu podřizovali.“

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů