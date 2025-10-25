Legendární Straka o Jágrovi: Bránil mě před farmou, chodili jsme do kostela
Pokud se velikána Jágra zeptáte na nejoblíbenější spoluhráče, tenhle bude úplně nejvýš. S nikým jiným toho JÁ68 neodehrál víc než s Martinem Strakou. „Někdo si hraje na to, že je výjimečný. Ale on opravdu byl. Totálně vyčníval,“ říká bývalý útočník, jenž s Jaromírem hrál v Pittsburghu, Rangers i národním týmu. Pro Sport Magazín a web iSport také popisuje, jak společně chodili do kostela.
Jágr – Straka. Bylo to fungující spojení. Na ledě i mimo něj. Dodnes sociální sítě baví dávná fotka, na níž si jako módemani vykračují na šampionátu v Itálii v roce 1994. Také na ni padne řeč.
Co říkáte na to, že váš kamarád dokončil životní autobiografii, na které pracoval třináct let?
„Když vydá knížku, tak stoprocentně bude stát za to. Lidi se na ni jistě těší. O kom jiném by si měli přečíst? I já se na ni těším. Jsem zvědavý, o čem všem mluví.“
Hodně o životě, o víře, o svém těle.
„No tak super. Určitě není náhoda, že zrovna on byl nejlepší na světě.“
Mluví rovněž o tom, že v době, kdy byl na vrcholu a cítil, že tým na něm stojí, byl vůči spoluhráčům někdy až nesnesitelný. O tom leccos víte, že?
„My jsme to takhle prostě brali. Tým na něm stál, takže musel mít vliv. Mužstvo to dobře vycítilo a všichni jsme věděli, že pokud to půjde jemu, půjde to nám všem a celý tým z toho profituje. Protože on byl skutečně výjimečný. Víte, ono jde taky o to, že bývají hráči, kteří si na to, že jsou výjimeční, jenom hrajou. Ale nejsou. Jarda byl. To jsme všichni věděli. Byl hráčem, který sám dokáže vyhrávat zápasy. Všichni jsme se mu podřizovali.“