Bez cesty do zámoří nebude nominace na ZOH fér. Blümel je víc než Flek, tvrdí Duda
Ze zámoří neputují domů dobré zprávy. České hráče, kteří mají patřit k páteři olympijské sestavy, decimují zranění a jiné komplikace. V podcastu Zimák panuje shoda na tom, že je bezpodmínečně nutné, aby štáb Radima Rulíka v brzké době vyrazil za oceán, podrobně prozkoumal terén a českou stopu. I tu, s níž původně trenéři tolik nepočítali – najdete ji na mapě AHL. S tím, že útočník Matěj Blümel rozhodně není sám, kdo stojí za důsledné pozorování a porovnávání s evropskou skupinou české reprezentace.
Být přímo v centru dění, nebo sledovat zámořskou scénu z povzdálí je totiž obrovský rozdíl. Jen přímo na místě se totiž dozvíte odpověď na otázku, zda je víc – například – ve Švýcarsku produktivní Matěj Stránský, anebo v NHL ve čtvrté lajně fungující David Tomášek. „Třeba Matěj Blümel je kosmická léta před Flíčkem, to se nebudeme vůbec bavit,“ tvrdí Radek Duda. Podle něj se dění v národním týmu musí radikálně změnit.
Velká chvála pak zahrnuje organizátory středečního School Game v Pardubicích, kam na žákovskou extraligu dorazilo téměř šest tisíc lidí! „Pro kluky zážitek do konce života pro spoustu z nich obrovská motivace makat dál,“ padá v Zimáku. Probírá se i velké téma výchovy hokejistů v USA a v Česku, před týdnem v Kravařích ukázal reklamu na hokej „podle Ameriky“ tým Little Caesars. K tomu má vynikající postřehy zejména Richard Kovařík, jenž v USA žil a zná detaily.