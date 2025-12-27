IFK Helsinky - Sparta 1:4. Pražané na Spengler Cupu vyhráli, skvělý výkon Kováře
Hokejisté Sparty porazili na Spenglerově poháru v Davosu týmu IFK Helsinky 4:1 a ve druhém utkání na turnaji poprvé vyhráli. Pražané se dvakrát prosadili v početní výhodě, výborným výkonem se pod výhru podepsal brankář Jakub Kovář. O konečném pořadí ve skupině Torriani rozhodne nedělní souboj mezi IFK a Fribourgem.
Sparta v úvodu utkání přežila první oslabení a v následné přesilové hře sama udeřila. V 9. minutě otevřel skóre pohotovou dorážkou Kryštof Hrabík. Vyrovnat mohl Savolainen, ale neuspěl stejně jako na druhé straně v druhé početní výhodě Kryštof Hrabík.
Pražané měli výraznou střeleckou převahu, od 24. minuty se ale dostali pod tlak a klíčovou postavou duelu byl Jakub Kovář. Brankář, který nastoupil i v pátek proti Fribourgu, si připsal řadu úspěšných zákroků. Nebezpečná byla zejména elitní formace IFK, ve které nastoupil i český reprezentační útočník Kodýtek.
Tlak Helsinek utnul gól Dzierkalse, jehož poslal do samostatného nájezdu ideálním pasem Krejčík. Aktivitu poté převzala Sparta, gólově se ale prosadil soupeř. V 38. minutě se dostal do samostatného nájezdu Mäkiaho a chytrým zakončením potvrdil pozici nejproduktivnějšího hráče IFK v sezoně. Sparta ale na snížení bleskově zareagovala, o 48 sekundy později se po přečíslení dva na jednoho a kanadské spolupráci se Shorem prosadil Irving.
Hned na začátku třetí části mohl přidat další gól Špaček, neuspěl ale stejně jako Josling na druhé straně. Alnefelt v brance IFK si poradil s pokusy Dzierkalse, Mašína, Kryštofa Hrabíka i Shorea. Finský tým se pokusil duel zdramatizovat při power play, Kovář se spoluhráči ale přestáli šance Palmua a Lundella. Poslední slovo měl nakonec Kousal, jenž v přesilové hře upravil 28 sekund před koncem na konečných 4:1.