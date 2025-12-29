Předplatné

Sparta - Kanada 5:1. Kanonáda v závěru, Pražané postupují do semifinále Spengler Cupu

Martins Dzierkals ze Sparty slaví branku ve Spengler Cupu proti Kanadě
Martins Dzierkals ze Sparty slaví branku ve Spengler Cupu proti KanaděZdroj: HC Sparta Praha / X.com
Zkušený útočník Sparty Michal Řepík se chystá na další Spengler Cup
Obránce Sparty Jakub Krejčík před prvním zápasem na Spengler Cupu
ČTK, iSport.cz
Hokej
Hokejisté Sparty porazili ve čtvrtfinále Spenglerova poháru Kanadu 5:1 a v úterním semifinále se utkají s výběrem amerických univerzit U.S. Collegiate Selects. Dvěma brankami se pod výhru Pražanů podepsal lotyšský reprezentační útočník Martins Dzierkals, gól a asistenci si připsal Fin Kristian Vesalainen.

Do první slibné šance utkání se dostal v sedmé minutě Kousal, brankáře Hughese ale nepřekonal. Na druhé straně zahrozil Richard, ani on skóre neotevřel.

Kanadský výběr složený z hráčů působících ve Švýcarsku a zámořské AHL byl střelecky aktivnější, výraznější šance ale měla Sparta. Vesalainen ani Raška po Addisonově zaváhání v rozehrávce však gólový účet zápasu nenačali.

Hned po úvodní buly druhé třetiny zahrozil Chlapík, Hughes však byl připravený. Kováře ve 27. minutě nepřekonal ze samostatného nájezdu Richard. Ve 35. minutě sparťanský gólman, jenž nastoupil i do třetího utkání svého týmu na turnaji, udržel čisté konto také po přečíslení dva na jednoho a zakončení Foudyho.

Čekání na první gól ukončil až ve 47. minutě Dzierkals, který si najel do dobré pozice a prostřelil Hughese. Přiblížit Spartu postupu poté mohl Špaček, ale trefil jen brankovou konstrukci. Kanada se štěstím vyrovnala, když se Pecova střela odrazila od Krejčíkovy brusle a Kovář byl bez šance.

Pražané ale získali vedení rychle zpět. O 95 sekund později se bekhendovou dorážkou prosadil Chlapík. Kanada, která nejstarší hokejový turnaj na světě vyhrála šestnáctkrát, v 58. minutě odvolala Hughese a rozhodla se riskovat v power play. Místo vyrovnání však dvakrát inkasovala. Nejprve se do prázdné branky trefil Dzierkals a poté Vesalainen. Výhru Sparty navíc v poslední sekundě pečetil tečovanou střelou Němeček.

