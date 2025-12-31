Král Kamil a Wendy: nejdojemnější moment. Příběh, který se rozletěl do světa
Byl to nejdojemnější moment minulé sezony. Možná celé historie play off extraligy. Když vedla Kometa v rozhodujícím sedmém finále v Pardubicích 3:0 a jasně směřovala k titulovému triumfu, načmáral její kouč Kamil Pokorný (58) na tabulku, kde obvykle kreslí taktické varianty, fixem vzkaz: „Wendy! Ten titul je pro tebe. Táta“.
Extraligové zlato poslal Kamil Pokorný do nebe své předčasně zesnulé dceři, velké hokejové fanynce. A dal si záležet, aby to neuniklo televizním kamerám. Byť je jinak moc rád nemá…V tu chvíli ani on, největší pesimista, jak se sám označuje, nepochyboval, že jeho tým poslední duel vyhraje a získá třetí český titul pro Brno. Jeho výjimečný příběh se za pár minut rozletěl do světa. Včetně tragické rodinné události, spojené se smrtí Wendy čili Venduly. „Vždycky mi říkala: Taťko, jste borci!,“ líčil.
Osmnáctiletá Vendula Pokorná zemřela v srpnu 2004 v přímořském letovisku Gulf Shores v americkém státě Alabama, kde byla po maturitě na brigádě. Na podzim se měla hlásit na studium vysoké školy. Když se dívka vracela na kole z práce domů, srazil ji na křižovatce autem opilý řidič Terry Dewayne Rodgers (28) a z místa činu odjel bez poskytnutí pomoci. Nabouraný sporťák zaparkoval opodál a utekl. Dívka podle místa nálezu těla letěla vzduchem 42 metrů a po dopadu byla okamžitě mrtvá, jak se píše v pitevní zprávě. Do domu, kde trávila pracovní prázdniny u známé původem z Česka, to měla necelý kilometr.
Všech TOP 50 hokejových hlášek roku 2025 najdete ZDE>>>
Pachatel byl dopaden po dvou dnech na základě anonymního udání. Nejprve zatloukal a tvrdil, že čelní sklo a boční dveře zeleného fára GMC má rozbité po srážce se srncem. K činu se přiznal až po dlouhém nočním výslechu s tím, že dívce na místě nehody nepomohl, protože se bál trestu. Až v únoru 2011, čili o sedm let později, vyřkl soud konečný trest.
Problémový mladík, jenž osudově popíjel alkohol v podniku Flora-Bama, dostal směšných pět let natvrdo za zabití a neposkytnutí pomoci. Podmínečného propuštění, o které opakovaně žádal, se nedočkal. Když vylezl z vězení, opět páchal trestnou činnost včetně krádeže či nezákonného držení marihuany.
Dcera byla velkou fanynkou
Pro upřesnění, Vendula nebyla vlastní dcerou Kamila Pokorného. Když poznal budoucí manželku Radku, měla dvouleté děvčátko z předchozího vztahu. On si ho bez váhání osvojil, vychovával a vždycky se cítil jako Vendulčin táta. Holčička lásku opětovala. Hokej milovala, tátovi fandila jako nikdo jiný a vedla mu trenérskou kroniku.
Když se ve finále play off naskytla dojemná příležitost vyjít se soukromím na povrch, což Pokorný dělá opravdu málokdy, došlo na spontánní čin. Silné aktuální emoce převážily, kouč mistrů si následující dny „užíval“ obří pozornost médií a fanoušků. Znásobené vzkazem pro Wendy. Pokorný získal nové, nečekané příznivce napříč republikou. Stal se milým citlivým „člověkem“ pro masy, nikoliv pouze trenérem hokejového mužstva. „Kamil je král,“ prohlásil bezprostředně po zisku titulu útočník a kapitán Jakub Flek.
„Král“ Kamil je skutečně daleko víc než hokejový kouč. Klidně by se uživil rukama. Po otci, který byl výtvarníkem, podělil manuální zručnost. Navíc je pracovitý, disciplinovaný, odhodlaný, cílevědomý, vytrvalý. Přesně tyhle vlastnosti žádá po svých svěřencích na ledě. Když se mu povede dát dohromady partu, která Pokorného zákony ctí, může z toho vzejít mistrovský titul. Jako letos na jaře.
Extraliga poznala jednoho z nejpřekvapivějších šampionů své historie. Zlato mělo cinkat na hrudích hráčů Pardubic, Sparty, případně Třince. S Kometou, která posledních sedm let v play off víceméně živořila, se nepočítalo. Ani s tím, že šéf její střídačky převezme po sezoně cenu pro nejlepšího trenéra soutěže. Sešlo se obojí a Pokorný se definitivně vymanil z kolonek „dobrý asistent“ a „vhodný kouč pro první ligu“. Už z něj byl prostě „král“. A také nejznámější občan obce Pocoucov u Třebíče.
Sázka na „Pokece“ vyšla
Tam je mu nejlíp. Se svými blízkými, v dílně, kde se věnuje kutilství a odkud vyráží do lesa hledat houby, k rybníku rybařit, na pole na výpravy za starými mincemi. Koníčků má plno, nudit se neumí. Ze sportů miluje fotbal, k němuž vede i vnuka. Sám musel kvůli zraněním kolena s vrcholovým sportem seknout a ten amatérský zásadně omezit. Což ho mrzí. „Kdybych si měl vybrat jako divák mezi finále mistrovství světa hokeje a fotbalu, zvolím fotbal,“ přiznal v rozhovoru pro časopis Coach, pravidelnou přílohu deníku Sport.
Aktivní hokejovou kariéru ukončil ještě před třicítkou. Nestihl ani svůj první zápas v nejvyšší soutěži. Měl zaskočit v dresu Dukly Jihlava, jenže bolavé koleno ho do hry nakonec nepustilo. Proto se začal brzy realizovat na střídačce v roli pomocného kouče. U prvních dvou „českých“ titulů Komety byl jako Zábranského asistent, letos už šéfoval velkým hráčům on sám. Přitom se do Brna původně vracel z Třebíče jako pomocník Jaroslava Modrého. Poté, co se jeho místo náhle uvolnilo, ukázal boss Libor Zábranský na „Pokece“.
Ten mu důvěru vrátil tak, že se před Pokorným na konci dubna sklonily všechny extraligové trenérské mozky. Navíc získal příznivce i mezi fotbalovými kolegy. Včetně Jindřicha Trpišovského ze Slavie. S ním se po úspěchu potkal osobně. „Měli jsme co probírat, lidsky na mě hodně zapůsobil,“ nezapíral. „Hokej ho zajímá. Přiznal, že ve finále play off fandil Kometě. Znal i naši sestavu. V té době už Slavia věděla, že udělá titul, takže měl víc času sledovat extraligu. Prý se dokonce přistihl, že přemýšlel, jak nahradíme v prvním útoku zraněného Lukáše Cingela,“ nastínil debatu s koumákem z Edenu.
I v novém ročníku drží Pokorný úřadujícího šampiona v popředí tabulky. A je pravděpodobné, že za rok na podzim povede tým jako první kouč v nové multifunkční aréně na Výstavišti. To by byl další milník jeho pozoruhodné kariéry, na kterou milovaná Wendy dohlíží z nebe.