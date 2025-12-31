Nejen Jiříček. Češi, kteří proslavili kličku mezi nohama: Pastrňák i senzace
Zakončení mezi nohama patří k v hokeji mezi dovednosti, které se nepovedou každý zápas. Aktuálně ho připomněl Adam Jiříček trefou proti Finsku (na 2:1 v prodloužení), která znovu otevřela téma české stopy u této kličky. Od prvních extraligových pokusů přes slavné nájezdy až po úspěchy v NHL. Podívejte se na české hráče, kteří se zakončením mezi nohama nesmazatelně zapsali do hokejových pamětí.
Otakar Vejvoda, útočník, Kladno
Právě on má být prvním vynálezcem slavné finty v českém prostředí. V rámci extraligy takto udeřil za Kladno proti Litvínovu už v 90. letech, než mu později sebral slávu a část zásluh paradoxně litvínovský Robert Kysela. Vejvodův příběh mohl být ještě silnější, kdyby se stejným způsobem prosadil ve finále mistrovství světa 1996 proti Kanadě. Měl to v plánu v prodloužení, ale 19 sekund před koncem třetí třetiny rozhodl zlatým gólem Martin Procházka, nadstavbová část se nehrála.
Robert Kysela, útočník, Litvínov
V dresu tehdejšího Chemopetrolu se zasadil o jeden z nejpamátnějších momentů v historii tuzemského play off. Během čtvrtfinále 2001 si na čepel hole z pověrčivosti napsal jméno sparťanského brankáře Petra Břízy, pak ho v nájezdech pokořil zakončením mezi nohama. Vznikl legendární moment, a než přišel na scénu NHL Tomáš Hertl, kličce se říkávalo Kyselovka. Co na tom, že Litvínov tehdejší souboj s Pražany nakonec nezvládl poměrem 2:4 na zápasy.
Marek Malík, obránce, NY Rangers
Diváci pomalu usínali, když souboj základní části NHL mezi Washingtonem a NY Rangers dospěl do patnácté série nájezdů. Střelci docházeli, a tak šanci dostal obránce Marek Malík. „V této sezoně se ještě neprosadil,“ nadhodil komentátor před pokusem Čecha. Puk si navedl mezi nohy a zvedl ho tak dokonale, že za německým brankářem Olafem Kölzigem ještě efektně poskočila lahev s pitím. Šokovaná Madison Square Garden v New Yorku byla u vytržení.
Tomáš Hertl, útočník, San Jose
Čtyřgólový večírek z roku 2013 proti NY Rangers tehdejší útočník San Jose ozdobil fenomenální trefou na 8:2. Jako devatenáctiletý objev uhranul NHL a záběry jeho koncovky ze hry obletěly svět. Jenže dočkal se i překvapivé kritiky. „Udělat takovou věc pár minut před koncem za jasného stavu, to se nedělá,“ hlásil televizní analytik TSN Jamie McLennan. Jiní se Hertla zastávali, dnes už je jeho vyvedený moment spolu se záběrem na slavící maminku památný.
David Pastrňák, útočník, Boston
Jediný muž z uvedeného výběru, který se střelou mezi nohama prosadil v nejlepší lize světa hned dvakrát. Zesměšnil tak Toronto i Floridu, nešlo ovšem o finesu v jízdě, ale spíš zakončení Jiříčkova střihu. Pastrňák si v obou případech z úhlu kreativním řešením zkrátil cestu od levé tyčky před brankáře, který s ničím podobným nepočítal. Důležitější byl gól proti Panthers z play off 2023, kdy Čech přiblížil Boston postupu, jenže Florida způsobila poprask a silné Bruins nakonec vyřadila.
Další čeští autoři kličky mezi nohama
Adam Benák, útočník, Česko U18
Michal Barinka, obránce, Sparta
Petr Stloukal, útočník, Chomutov
Marek Trončinský, obránce, Třinec
Aleš Jergl, útočník, Olomouc
Jaromír Pytlík, útočník, Kladno
Julie Jebousková, útočnice, Česko U16
Adam Jiříček, obránce, Česko U20