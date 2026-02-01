Winter Classic v českém podání. Po akcích v Brně a Pardubicích zamířilo do menší obce
V Americe to bývá velká sláva s vyššími desítkami tisíc fanoušků na tribunách. Zápasy hokejových velikánů pod širým nebem svou jedinečnou kulisou lákají. I u nás máme s podobnými zápasy zkušenosti. Letos se jeden takový duel taky odehrál. Jen obsazení bylo trošku nečekané. Nešlo o extraligový souboj, jako to bývalo doposud, ale o souboj v rámci Maxa ligy mezi Chomutovem a Litoměřicemi. Podívejte se, kde všude už české celky pod širým nebem hrály a jak to dopadlo.
Hockey Open Air Game
4. ledna 2011, plochodrážní stadion Svítkov, Pardubice
Pardubice – Kometa 4:2, 17 140 diváků
Jednalo se o první soutěžní utkání české extraligy hrané pod širým nebem, inspirované konceptem NHL Winter Classic. Zápas byl uspořádán na plochodrážním stadionu ve Svítkově, který byl speciálně upraven pro potřeby ledního hokeje, včetně dočasného kluziště a tribun. Akce měla mimořádný ohlas. Návštěvnost přesahující 17 tisíc diváků potvrdila, že zájem o tento druh zápasu je v Česku je obrovský. Mrazivou atmosféru prvního českého Winter Classic si vyzkoušeli i dva vítězové Stanley Cupu. Na straně Pardubic to byl obránce František Kaberle, za poražené na led vyjel bek Michal Kempný, tehdy ještě na začátku své úspěšné kariéry.
Brno Open Air
3. ledna 2016, fotbalový stadion Za Lužánkami, Brno
Kometa – Plzeň 5:2, 18 514 diváků
Na druhý venkovní zápas si čeští fanoušci museli počkat dlouhých pět let. Opět u toho byl brněnský klub, tentokrát v roli pořadatele. Brno Open Air 2016 patří mezi největší sportovní události v novodobé historii jihomoravské metropole. Na legendárním, ale dlouhodobě nevyužívaném fotbalovém stadionu Za Lužánkami vznikla provizorní venkovní aréna, která se na několik dní stala centrem českého hokeje. Navzdory nepříznivým povětrnostním podmínkám panovala během akce mimořádná atmosféra. Kombinace historického prostředí, masivní fanouškovské podpory a netradičního formátu vytvořila silný zážitek, který je dodnes považován za jeden z vrcholů českých outdoor hokejových akcí. Pět let starý návštěvnický rekord extraligy byl pokořen, byť jen na pár dnů…
Brno Open Air
8. ledna 2016, fotbalový stadion Za Lužánkami, Brno
Kometa – Sparta 2:4, 21 500 diváků
Tento duel se zapsal do historie extraligy, když přilákal rekordní návštěvu venkovního utkání tuzemské nejvyšší soutěže na českém území. Na provizorní venkovní tribuny, vybudované na ploše legendárního fotbalového stadionu, dorazilo 21 500 diváků. Navzdory chladnému počasí panovalo na stadionu bouřlivé prostředí, které bylo přirovnáváno k atmosféře severoamerických Winter Classic Games. Kometa se opírala o mohutnou podporu domácích fanoušků, avšak Sparta zvládla klíčové okamžiky a dovedla zápas k vítěznému konci. Ze střídaček tento výjimečný duel rivalů dirigovali trenéři, kteří vedli i český národní tým. Kometu tehdy trénoval současný šéf svazu Alois Hadamczik, Spartu měl na starosti Josef Jandač.
Dresden Hockey Open Air
4. ledna 2020, fotbalový stadion Rudolfa Harbiga, Drážďany/Německo
Litvínov – Sparta 2:3, 32 009 diváků
Výjimečné utkání české extraligy hrané mimo území České republiky. S návštěvou přesahující 32 tisíc diváků se zápas stal nejnavštěvovanějším v historii. Klíčovým prvkem celé akce byla výstavba dočasného hokejového stadionu v areálu fotbalového stadionu v Drážďanech. Na ploše bylo vybudováno plnohodnotné kluziště splňující všechny parametry. Ve sparťanské brance rozhodně nebyla zima Matěji Machovskému, zahřálo ho 36 úspěšných zákroků. Atmosféru outdoorového utkání si vychutnal už o čtyři roky dříve v Brně, tenkrát v dresu Plzně. Součástí akce byl ještě německý druholigový zápas mezi domácími Dresdner Eislöwen a hostujícími Lausitzer Füchse, i jemu přihlíželo přes 32 tisíc lidí. Načasování této akce bylo ideální, už o dva měsíce později Evropu sevřely zákazy kvůli covidu.
Kaufland Winter Games 2023
13. ledna 2023, fotbalový stadion Tehelné pole, Bratislava
Třinec – Kometa 6:1, 11 367 diváků
Další open air utkání mimo české území. Volba stadionu Tehelné pole v Bratislavě umožnila vytvořit atraktivní hokejovou arénu s kvalitním zázemím. Stadion byl dočasně přestavěn tak, aby splňoval požadavky profesionální hokejové soutěže. Samotné utkání mělo jednoznačný průběh. Třinec, v té době úřadující extraligový šampion, dominoval ve všech herních činnostech a zápas dovedl k přesvědčivému vítězství. Přestože návštěvnost nedosáhla rekordních hodnot předchozích venkovních duelů, akce byla hodnocena jako úspěšná z hlediska organizace i fanouškovského zážitku. Jedinou kaňkou bylo deštivé počasí, které znepříjemňovalo hokejistům samotnou hru a fanouškům kazilo komfort na tribunách.
Winter Classic
17. února 2024, skokanský můstek Klingenthal/Německo
Karlovy Vary – Plzeň 2:5, 13 000 diváků
Winter Classic 2024 v Německu byl dalším příkladem venkovního extraligového utkání hraného za hranicemi České republiky, tentokrát v těsné blízkosti česko-německého pohraničí. Západočeské derby se hrálo na doskočišti můstku v Klingenthalu. Přeměna prostoru skokanského můstku na hokejovou arénu byla dalším odvážným projektem. Organizátoři museli přizpůsobit terén, vyrovnat plochu doskočiště a vytvořit infrastrukturu pro ledovou plochu, tribuny i technické zázemí. Lokalita byla zvolena strategicky tak, aby byla snadno dostupná fanouškům obou týmů, což se podle návštěvnosti ukázalo jako správná volba.
Povrly Outdoor Hockey Games
31. ledna 2026, Povrly
Chomutov – Litoměřice 4:2, 1 342 diváků
Tentokrát nešlo o utkání nejvyšší soutěže, duel se odehrál v rámci 50. kola Maxa ligy a dějištěm se stala dvoutisícová severočeská obec Povrly ležící mezi Děčínem a Ústím nad Labem. Pořadatelství třídenní akce pod širým nebem se ujali Piráti Chomutov, kteří slaví 80 let od založení klubu. Na programu byly čtyři velké zápasy. V pátek 30. ledna se utkali univerzitní celky North Wings Ústí nad Labem a Riders Pardubice, v sobotu 31. ledna se odehrálo vzpomínkové Osmé finále mezi odvěkými rivaly Ústím a Chomutovem, kdysi špičkami první ligy. Největším lákadlem byl vítěz Stanley Cupu Pavel Francouz, jenž v Ústí kdysi začínal.
Derby v rámci Maxa ligy pak ovládl Chomutov 4:2. Přestože vládla skvělá atmosféra a fandilo se jako na fotbale včetně pyrotechniky, dorazilo „jen“ 1342 diváků, ačkoli kapacita byla pro dvě a půl tisícovky. „Akce bude lehce ztrátová,“ poznamenal jednatel Pirátů Jiří Sochor. Výhodou bylo, že ledová plocha v Povrlech je trvalá s vlastním chlazením, odpadla proto stavba hřiště na „zelené“ louce, což událost výrazně zlevnilo.