VIDEO: Tu máš! Na závěr bitvy o extraligovou baráž se rvali deváťáci Mad Bullu a Ústí
Stačilo se podívat na online přenos a každému muselo být jasné, že se na ledě děje pořádná divočina. Skutečně, pondělní duel devátých tříd mezi týmy budějovického Mad Bullu a ústeckého Slovanu skončil hromadnou rvačkou teenagerů. Hlavní sudí Tomáš Novotný s asistenty Vávrou a Maškem měli dost práce, na konci duelu udělili 224 trestných minut.
Šlo o hodně. Vítěz série kategorie devátých tříd postupuje do baráže o nejvyšší soutěž. Hrálo se na tři vyhrané partie, před pondělní bitvou v aréně Jaroslava Pouzara byl stav 2:2. O triumfu domácího souboru a nakonec postupu rozhodl Dominik Matějka dvěma trefami v 53. a 54. minutě. Hosté ze severu Čech ještě dvě a půl minuty před koncem třetí třetiny snížili na 2:4, ale dál už se nic nestalo.
Tedy z hokejového pohledu. Po posledním vhazování pár sekund před koncem bylo zřejmé, že finální dohra celé série teprve přijde. Lehká strkanice mezi dvěma hráči rozpoutala hromadnou pranici, hlavní arbitr Novotný vyměřil osm trestů na pět minut a do konce utkání (po čtyřech na obou stranách), navrch dvanáct dvouminutových postihů.
Dohromady za celý duel sudí udělili 244 minut.