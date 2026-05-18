Růžička Dudovi nandával, nevěřil mu, co dělá, teď prozřel a je spokojený: Díky, Ráďo!
V trenérské profesi dosáhl vysokých poct, Vladimír Růžička hned dvakrát dovedl národní tým k titulu mistrů světa. Nejprve ve Vídni 2005 během výluky v NHL, což byl úspěch náramný. A druhý o pět let podobně, jen trochu z jiného pohledu, protože kvůli tunám omluvenek Češi málem nedali do kupy celý mančaft. Krom Jágra a Vokouna a pár dalších zavedených jmen vezli do Německa hromadu nezkušených hráčů a stejně to cinklo zlatě. Jenže to už je pryč, stejně jako další klubové štace. Z Růžičky je dnes dovednostní kouč!
V podcastu ZIMÁK ŽIVĚ po sobotní blamáži se Slovinskem (2:3p) se o své nové profesi zajímavě rozhovořil.
Byly doby, kdy Růžička skills kouče zatracoval. Stejně jako řada jiných klubových trenérů. Zatímco ve světě jde o běžnou věc, kdy se specialisté věnují individuálnímu rozvoji hráčů a ti tak mají větší šanci uspíšit svůj výkonnostní růst než při běžných trénincích ve velké tlupě, v tuzemsku nadále dost často panuje mezi oběma skupinami koučů velké napětí.
Samozřejmě, že je třeba umět rozdělovat. Ne každý trenér, jenž se nazývá dovednostním, je schopen hráče provést rychlým progresem. Ale tak je tomu v každé profesi. V Česku jde spíš o to, aby skills kouči nebyli šmahem odmítání a klubem zakazování, jak tomu nezřídka bývá.
Zanedlouho 63letý trenérský bard v Zimáku přiznal, že na tohle téma míval s druhým hostem podcastu Radkem Dudou tvrdé diskuze. Každý si vedl svou a nahlas. Dnes jsou oba na jedné lodi. „Hned jsem ti kvůli tomu nandal, pamatuješ?“ smál se Růžička na Dudu, jenž v Česku patří mezi nejvyhledávanější osobní kouče.
„Na to jsi ale zvyklý, viď, Ráďo? Ode mě jsi zvyklý na horší věci,“ pokračoval dobře naladěný trenér. „Jo, otřepal jsem se jako kachna a jedeme dál,“ usmál se Radek Duda, Růžičkův někdejší ligový svěřenec. Spolu toho prožili hodně, dobré i horší.
Je docela možné, že Růžička nad klubovou scénou definitivně zavřel poklop. V posledních čtyřech letech krom krátkého angažmá ve Slovanu Bratislava vedl litvínovské dorostence, prvoligovou Kadaň, druholigový Most a Ústí nad Labem. Radosti pomálu.
Teď je z něj specialista na development. „Radku, ty mě znáš a víš, jak to bylo… Nevěřil jsem tomu, ale vyzkoušel jsem si to na vlastní kůži a musím ti dát za pravdu,“ děkuje Dudovi, od nějž si nechal vše podstatné vysvětlit a zároveň se na začátku nechat vést.
A dnes si šmakuje, do čeho se to pustil. „Je neskutečné, jak se hráči začnou strašně zlepšovat tím, že jim děláš individuální trénink a nemáš jich tam pětadvacet. Kluky to samotné chytne víc a v krátké době, po osmi, desíti trénincích, vidíš, jak se neskutečně zlepší. Zaměříš se na pár věcí, co potřebují a ty jedeš dokola,“ popisuje v Zimáku Růžička nadšeně.
Radek Duda je rád, že se kouč se slavnou hráčskou i trenérskou minulostí našel a přizvukuje mu. „Je to nezbytná součást dnešního developmentu a nutnost, aby ti hráči takhle přemýšleli. Kdo je chytrý a dobrý žák, neztrácí čas a je tam, kde chce být,“ míní Duda.
Ten vede své klienty obvykle na pražském ICERINKU, Vladimír Růžička na malém zimáku ve Vrskmani u Chomutova. „Dělám podobné věci, co Radek. Individuální tréninky s většími i menšími kluky. Musím říct, že mě to baví. Na kluka se podíváš a zaměříš se na věci, které potřebuje zlepšit. Radkovi jsem moc nevěřil, ale přesvědčil mě, že je to opravdu hodně důležité a při klubových trénincích na to není čas. Když u menších hráčů pracuješ, hned vidíš, jak jdou rychle nahoru, jak to chápou,“ pochvaluje si Růžička.