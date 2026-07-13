Mr. Zářez. Kanaďan ho chtěl setnout hokejkou, sudí Kompalla (†90) se přesto stal legendou
Záběr, na němž rozlícený Jean-Paul Parise chytne hokejku obouruč jak sekeru a naznačí rozhodčímu, že ho přetáhne, patří k ikonickým výjevům památné Summit Series 1972. Série osmi zápasů mezi Kanadou a Sovětským svazem byla událostí, která navždy změnila hokej. Německý sudí Josef „Jupp“ Kompalla řídil dvě utkání. „Kdybych to měl zažít znovu, zachovám se stejně,“ říkal ještě s odstupem času německý sudí, který se stal legendou. V neděli zemřel ve věku 90 let.
Narodil se v Katovicích, v roce 1958 získal polský titul a dvakrát nastoupil za reprezentaci. Po emigraci do západního Německa hrál tři sezony v tehdejší Bundeslize za Krefeld, kde našel nový domov. Mluvil polsky, rusky, německy a anglicky.
Josef Kompalla navštívil 47 zemí, pískal na třech olympiádách, devíti mistrovstvích světa a dvou juniorských šampionátech. V západoněmecké nejvyšší soutěži řídil 2019 zápasů.
V mezinárodním hokeji ho uznávali. Ale svými verdikty občas vzbuzoval emoce i rozpaky nejen u Kanaďanů, kteří ho obviňovali z nadržování Rusům. Na zimních hrách v Innsbrucku 1976 zařízl tým Československa. V rozhodující bitvě proti SSSR neuznal Kompalla za stavu 2:0 třetí gól. Chřipkou oslabený celek přesto dělilo od zlata pár minut. Jenže sborné nakonec podlehl 3:4.
„Vyloučili nám Edu Nováka vlastně za nic a pak ještě jednoho hráče. Rozhodčí Kompalla nás prostě udělal! Byli jsme zdecimovaní, vedli jsme, jenže remíza by nám potom nestačila… Pak nám dali ještě jednu branku a bylo po zápase,“ vzpomínal útočník Vladimír Martinec.
Mimo Evropu proslul Kompalla nejvíc právě díky Summit Series. Tehdy se ještě rozhodovalo ve dvou. Oba muži v zebřích úborech vylučovali, zároveň pískali ofsajdy a icingy. Kompalla řídil šestý zápas s kolegou a krajanem Franzem Baaderem. Od Kanaďanů si vysloužili přezdívku Baader and Worse (Špatný a Horší). Přesto byl „Jupp“ nasazen na osmý duel k Rudolfu Baťovi.
Sověti tehdy dominovali mezinárodnímu hokeji. Kanada směla na mistrovství světa nebo olympiády vysílat pouze amatérské celky, ale v Sérii století 1972 mohla poprvé postavit výběr hvězd NHL. Předpokládala, že Rusy převálcuje.
K šoku celého národa se však válka světů odvíjela jinak. Javorové listy nakonec potřebovaly vyhrát poslední tři ze čtyř utkání pořádaných v Moskvě, aby si zajistily celkové vítězství. Ve všech dal rozhodující góly Paul Henderson, rozhodující zásah série potvrdil 34 sekund před koncem osmého dějství právě Kompalla.
Kanaďané si mysleli, že nadržuje Sovětům
Většina kanadských novinářů, hráčů a fanoušků ho však považovala buď za neschopného, nebo za spolčeného se Sověty. Měl zmapovanou kanadskou strategii uplatnit na rychle bruslící Rusy tvrdou, fyzickou hru.
Podle vlastních slov se choval ještě příliš shovívavě. Kanaďané přesto měli důvody Kompallu nenávidět. Na začátku osmého utkání udělil J.P. Parisemu menší trest, už třetí pro Kanadu rychle po sobě. Útočník ztratil nervy.
„Protestoval, tak jsem mu napařil ještě desítku. Vyrukoval na mě se zvednutou hokejkou. Dal jsem mu dalších deset a vyloučil ho do konce zápasu. Hráč jde po rozhodčím hokejkou! Co to má společného se sportem?“ přemítal Kompalla.
Ještě na cestě z Moskvy do Prahy, kde výběr NHL nastoupil proti Československu, se odehrál jiný incident, když Kanaďané zjistili, že se v letadle nachází i Kompalla. Podle líčení Rudolfa Bati se zrovna podávalo jídlo a podroušení hráči po německém sudím házeli všechno, co měli po ruce. Záběry Pariseho ataku na skrčeného rozhodčího se dají vyhledat na Youtube. Kompalla později neměl šanci promluvit si s nikým z kanadského týmu. Na výroční setkání ho nezvali.
Navzdory tomuto zklamání byl hrdý, že mohl účinkovat v nejlepší sérii historie. „Pískat v ní bylo nejvíc, čeho rozhodčí může dosáhnout. Taková série už nikdy nebude,“ prohlásil.
I v Německu občas váhali o jeho nestrannosti. Ale stal se legendou. Spolková republika mu v roce 1992 udělila Řád za zásluhy. V roce 2003 ho IIHF uvedla do Síně slávy jako jednoho z pouhých 13 Němců a sedmi rozhodčích. Ve stejném roce byl obviněn ze zpronevěry. Přesto bude vzpomínán jako jeden z největších arbitrů. A správný chlap.