Pot, galeje, Arnold i vtípky... Podívejte se, jak dřou Nečas s Hertlem a spol. Kdo je dědula?
Vezme za tričko, párkrát s ním otočí a pot teče na zem. „Normálka, no,“ pousměje se 32letý útočník Tomáš Hertl, v tréninkové skupině nejstarší. Pak křikne na Martina Nečase: „Hele mladej, ukliď po sobě to závaží!“ Web iSport sledoval, jak vypadají letní galeje hokejistů v posilovně Domyno, které řídí uznávaný kondiční kouč Miloš Peca. Makačku zpestřují srandičky. A jakým heslem od Arnolda Schwarzeneggera se řídí?
Stačí v plátěném stanu strávit dvě hodiny. V době, kdy venku teploměr atakuje čtyřicítky a lékaři radí držet se spíš doma.
A zjistíte, proč Nečas hraje s Nathanem MacKinnonem v možná nejlepší formaci NHL. Proč na bruslích létá, jeho výkony jdou neustále nahoru a naposledy získal sto bodů. K tomu přidal Zlatou hokejku.
Důvody nehledejte v šarlatánství, ale právě tady. Mezi medicinbaly, činkami, rotopedy a strmou stěnou na výběhy. „Odmala jsem věděl, že trénink je to hlavní,“ říká Nečas, když si jde na lavičku převléct triko. Za ním dělá odrazy dvoumetrový habán Adam Klapka, opora Calgary Flames. Nechybí ani 18letý Adam Novotný, kterého si v červnu na draftu vybral Vancouver.
Právě jeho logo má na triku. Při jednom z cvičení si hází medicinbaly s Nečasem, přitom přeskakují překážky. Pak následuje sprint do kopce. A znovu. Zpod trika se mu rýsují svaly, to samé na nohou. „Tři měsíce je zavřený v posilovně a to je výsledek,“ říká k tomu Peca, který si vzal Novotného na starost. A talentovaný útočník fyzicky neuvěřitelně vyspěl.
V tréninku ho zapojil mezi dvojici ostřílených borců, Nečase s Hertlem. „Aby se ještě víc otrkal. Pro mladé je tohle skvělá škola,“ tvrdí kondiční specialista, jenž v minulosti působil v Kometě. Už tam začal cepovat Nečase, ještě jako mladíka. A je i jeho zásluhou, kam až se v NHL dostal.
„Znám ho od mládí, což je hrozně důležitý. Už vím, jak s ním pracovat, co potřebuje,“ říká Peca, když v tom na něj houkne Hertl: „Mílo, kolik si tam mám dát?“
Kouč odpoví, pak se vrátí k Nečasovi. Popisuje, jak se po minulé sezoně vrátil a vážil 85 kilogramů, což je málo. Cítil se oslabený. Teď jich má útočník Avalanche 91 a je to ideální cifra. Trénink pokračuje, každý z hokejistů má přesně daný individuální rozpis, co má dělat.
Cvičení bez výmluv
Hertl jde k čince, nad níž visí výmluvný nápis: „Můžeš mít výsledky, nebo výmluvy. Nemůžeš mít obojí.“ A pod tím autora citátu: Arnold Schwarzenegger.
Buďte si jistí, že propocení hokejisté výmluvy nehledají. Peca svoje VIP klienty obchází a dohlíží, jestli všechny cviky dělají, jak mají.
Zpevni se! Drž to pořádně! Ještě čtyřikrát, pojď!
„Trvá mi tak pět hodin, než si to pečlivě nachystám. Každý totiž potřebuje trošku něco jiného,“ vysvětluje Peca, s nímž před dvěma lety krátce trénoval i Jaromír Jágr. Roli mentora po něm převzal Hertl. Věčně usměvavý sympaťák, na jehož osudu vidíte, jak čas letí.
Není to tak dávno, co NHL uhranul čtyřmi góly a fintou, která vešla do dějin. Teď už načíná v nejlepší lize světa čtrnáctou sezonu, má odehráno téměř 900 zápasů a v listopadu mu bude třiatřicet. „Jsem tady takový dědula,“ vtipkuje s tím, že si může ostatní dovolit peskovat. Třeba aby po sobě uklízeli.
Ale s mladšími drží krok. Odmala je to dříč, proto si tak výborně rozumí právě s Nečasem. „Fakt maká, neustále se předháníme, čímž se hecujeme. Když něco zvedne, ten druhý chce víc,“ popisuje finalista posledního ročníku NHL s Vegas.
Trénink začal už v sedm ráno, když šli hrát beachvolejbal. Pak následovala dvouhodinová dřina v posilovně, po ní ještě proběhla příprava na ledě v Říčanech. „Neči do toho má všechny ostatní sporty. Já už pak spěchám domů, abych si zahrál s dětmi. On to sám jednou pozná, až je bude mít,“ pousměje se hrdý táta dvou synů.
Počkej, až budeš mít děti!
V areálu Domyno si i tak občas stihnou něco zahrát. Když přijde otázka, kdo je lepší, srdcem slávista se zadrhne. „No, pro mě je těžký to říct, ale asi Neči, no,“ dělá na oko smutného. „On má ve všem nahráno, to víte, já už ani golf nestíhám. Až mi odrostou děti, zase se do toho pustím. A třeba ho doženu, až on je bude mít malé,“ popichuje na dálku svého parťáka.
Jedno mají společné. Letní galeje k nim patří. „Je radost vidět Nečiho, jak maká. Člověk vidí, že nestačí mít talent. Dává do toho všechno, proto to v NHL dotáhl takhle daleko,“ chválí ho tréninkový parťák, když se usadí na bednu a ručníkem si otře čelo.
Drží se dalšího hesla, které je nad ním: „Kdo se bojí, že bude trpět, už trpí, protože se bojí.“ Slova, která pronesl Conor McGregor, jim dodávají sílu do dalších propocených dnů.
„Má v sobě dřinu odmala. Nemusel jsem ho nutit, pořád chtěl být nejlepší,“ hlásí Nečasův otec, také Martin. Jeho kariéru provází odmala, je zastáncem všestranné přípravy, sportovní pestrost byla prioritou. Také z ní jeho syn aktuálně těží.