Kuchta posunul ostrou Spartu, luxusní výběr Slavie. Co Vrba a „zášmyk“ v Plzni?

Dva zápasy, dva góly – ale hlavně obrovské nasazení při presinku. „Návrat Jana Kuchty je klíčový, Sparta je s ním ostřejší a posunula svou hru výš,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl. „Na jaře vypadá Friisův tým zatím nejlépe ze všech, pokud jde o herní stránku,“ souhlasí Michal Kvasnica. Radka Špryňara pro změnu zaujala obrovská síla na lavičce Slavie, Kušeje už vidí při nedělním šlágru proti Baníku v základu. „Když se Jindřich Trpišovský podívá za sebe na lavičku a vidí tu kvalitu, kterou může poslat do hry, to je prostě síla,“ upozorňuje. Co podivný konec Pavla Vrby na lavičce druholigové Líšně, na jaře šestibodový Baník a minely sudích v Plzni? „To byl normální zášmyk, fakt něco strašnýho,“ vrací se v bonusové části tohoto dílu Ligy naruby Jiří Fejgl k probíranému zápasu Viktoria – Liberec.