Dusno po pádu na Vueltě. Štybar s týmem blokoval Movistar: Nechápu to | iSport.cz

Slavíte vítězství týmu, vaše třetí místo, takže paráda, ne?

„To ano, i když to nebylo úplně, jak jsme plánovali. Spíš jsme chtěli, abychom já nebo Phil (Gilbert) byli v úniku, nebo aby odjela jenom menší skupina, protože jsme si mysleli, že Bora bude určitě závod kontrolovat. Ale nakonec byl Rémi (Cavagna) v úniku s dobrou skupinou, tak jsme mu řekli, ať netahá, že pojedeme stejně zezadu.“

Úplně bez komplikací ale závod nebyl, že?

„Byl tam obrovský pád Primože Rogliče (lídra Vuelty). Nechápu, proč tam Movistar začal jet tak dopředu. My jsme tam přijeli jako tým a dohadovali jsme se s nima, aby zastavili. Říkali jsme Alejandru Valverdemu i Nairu Quintanovi, ať zpomalí, ale oni pořád říkali, že mají rozkaz z auta a že musí jet. Pak jsme se tam dostali ve třech dopředu a zablokovali jsme to, počkali jsme na kluky, aby se to sjelo. V pádu byl i James Knox od nás z týmu, který je v první desítce celkového pořadí.“

Máte představu, jak daleko za vámi k hromadnému pádu došlo?

„Já jsem v tom pádu byl taky, spadl jsem na kluky. Ale rychle jsem se zvedl a mohl jsem pokračovat.“

Takže vám neujeli?

„Už byli odjetí, ale jako jeden z posledních jsem si to dojel.“

Když jste zmiňoval ne moc sportovní chování Movistaru, jak vypadala vaše konverzace? Řekli vám, že nechtějí zpomalit, že to k závodu patří?

„Spíš že to mají jako příkaz z auta.“

Za každou cenu zkusit ujet?

„My jsme to tam v těch místech chtěli původně rozjet taky, celý tým jsme šli dopředu, chtěli jsme to roztrhat. Ale tím, že tam byl takovýhle pád, jsme samozřejmě nejeli. Ale jel Movistar.“

Dojezd byl v historickém centru Toleda do kopce, částečně po kostkách. Vychutnal jste si ho?

„Snažil jsem se. V této etapě jsme jeli na Philippa, takže jsem tam spíš visel, nevěděl jsem přesně, co tam udělat. Ale jsem rád, že jsem tam byl a že jsem aspoň trochu ukázal, že takovéhle dojezdy ještě umím.“

Jste teď hodně úspěšný pokoj, Cavagna první, vy třetí…

(úsměv) „To jo, no. A Gilbert byl ještě čtvrtý.“

James Knox byl hodně odřený, asi si to hodně protrpěl a ještě zbytek Vuelty protrpí, že?

„Vypadá to, že jo. Myslím, že měl něco s kolenem, protože to měl hodně nateklé. Tak snad to bude dobré.“



Co pro vás znamená třetí místo?

„Je jasné, že jsem rád, ale trochu mě mrzí, že se nejelo o vítězství. Mohl jsem otestovat nohy. Takhle to bylo takový, že jsme se to tam ještě snažili brzdit pro Rémiho. Ale cítil jsem se celý den celkem dobře. I v závěru jsem cítil, že mám sílu v nohách a to je pro mě důležité teď pro mistrovství světa.“

Pomůže vám tento výkon zvýšit sebevědomí?

„Určitě.“

Už dříve jsme se bavili o nepřesných mapách v itinerářích pořadatelů. I dojezd v Toledu byl namalovaný mírně z kopečka, přitom bylo v závěru celkem prudké stoupání. Věděli jste, že je to jinak?

„Věděli, ještě jsem na to koukal přes Google Earth, stejně jako na každou jinou etapu. Já už na tu knížku ani nekoukám.“ (smích)

Očima šéfa: Cyklokros je dobrá příprava

Toto je velmi tvrdá Vuelta, Zdeněk má ale dobré nohy. Ukázal to už, když byl klíčem k vítězství Phila Gilberta. Možná by mohl mít občas trochu více štěstí, někdy je tu tvrdé vyhrát, tak jako když zaútočil poprvé (v osmé etapě).

Tato sezona je pro něj velmi důležitá, hlavně jaro, kdy vyhrál dvě worldtourové klasiky. Na BinckBank Tour na konci léta teď sice neměl super výsledky, navíc i letošní program Vuelty je víc pro vrchaře. Prostě občas prohrajete, občas vyhrajete. První polovinu sezony měl lepší, ale podstatné je, že se zlepšuje. Což dokládá teď i třetí místo.

Obecně je Zdeněk velmi dobrý ve skupině, je stoprocentní profesionál. Všechno pečlivě plánuje dva měsíce dopředu, do detailů. Už teď jsme spolu mluvili o cyklokrosové sezoně. To byla loni dobrá volba, pomohlo mu to, měl pak větší dynamiku. Když jede kolem Vánoc pár závodů, je to dobré. Teď skončí po mistrovství světa sezonu, odpočine si a začne tvrdě trénovat na zimu. V jeho věku jsou cyklokrosy dobrou přípravou.

Wilfried Peeters - sportovní ředitel Deceuninck-Quick Step