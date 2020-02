Štybar vládl na autodromu. Přelstil i Sagana a další sprintery

Na závodě Vuelta a San Juan je Zdeněk Štybar poprvé. A v sobotní šesté etapě na nic nečekal a dojel si pro premiérové vítězství v této sezoně. Ve výsledkové listině tak za ním zůstala jména jako Peter Sagan, Fernando Gaviria či stájový kolego Alváro Hodeg. „Jsem rád, že mi tým věřil a mohl jsem to v závěru rozbalit,“ pochvaloval si potom Štybar.

Prohání se tady rychlá auta. V sobotu si to ale na automobilovém okruhu Autódromo El Villicúm prosvištěl přes cílovou čáru jako první český cyklista Zdeněk Štybar. Přitom se počítalo s tím, že tento závěr bude patřit spíš sprinterům. V závěrečných kilometrech jel peloton po okruhu v jednom balíku, čekalo se, až to sprinterům rozjedou jejich týmoví parťáci a muži s pořádnými stehny se „poperou“ o výhru.

Zhruba 500 metrů před cílem za to ale vzal někdo úplně jiný, s kým moc nepočítali. Zdeněk Štybar se postavil na svém kole a zabral a rázem byl vepředu. Tento terén už znal, před startem argentinského etapového závodu posílal na sociální sítě fotografie, jak s týmem na okruhu trénují a užívají si to.

„Před startem závodu jsme tady trénovali a bavili jsme se o tom, že uděláme něco jiného. Při ranní poradě jsme si to potvrdili a v závěru etapy jsme se rozhodli být ve sprintu. Jsem rád, že mi tým věřil a já jsem to mohl rozbalit,“ těšilo závodníka, který si tímto připsal 18. profesionální vítězství.

Vueltu a San Juan absolvuje ve své kariéře poprvé, dříve zahajoval sezonu většinou v Evropě na závodu Kolem Algarve. Letos se ale těšil do tepla. „V Argentině na tomto závodě jsem poprvé a na začátku sezony nikdy nevíte, v jaké jste formě. Takže tato výhra je krásná a dává mi velkou morální podporu a sebevědomí,“ pochvaloval si Štybar změnu programu.

Dnes je na řadě poslední etapa a hoši z týmu Deceuninck-Quick Step chtějí být vidět i v ní. Jde jim totiž o dost, v čele závodu je Remco Evenepoel, dvacetiletý mladík z belgické sestavy. „Teď nás čeká ještě závěrečná etapa, jsme motivovaní až do konce. Pokusíme se s Alvarem o vítězství v etapě a udržet Remca v dresu lídra,“ prozradil Čech.

Štybarovi se úvod sezony povedl i v minulém roce, kdy rovněž v únoru ovládl poslední dějství na zmiňovaném etapáku v Algarve. Pak následovala ještě vítězství v klasikách Omloop Het Nieuwsblad a E3 BinckBank Classic. Jenže na důležitých závodech jako Kolem Flander či Paříž – Roubaix tomu pak něco chybělo. Letos doufá rodák ze Stříbra v lepší výsledky i tam. Zatímco loni vyhlašoval jako cíl sezony, aby se jeho syn Lewis naučil pořádně jezdit na kole, nyní už je to něco jiné: „Teď by to chtělo vyhrát Flandry nebo Roubaix,“ usmívá se Štybar.

Vuelta a San Juan International (Arg.), 6. etapa Autódromo El Villicúm - Autódromo El Villicúm (174,5 km):

1. ŠTYBAR (Deceuninck-Quick Step) 3:56:51, 2. Molano (UAE-Team Emirates), 3. Barbier (Israel Start-Up Nation), 4. Belletti (Androni Giocattoli – Sidermec), 5. Oss, 6. Sagan (oba BORA – hansgrohe), 7. Hodeg (Deceuninck-Quick Step), 8. Naranjo (Agrupacion Virgen De Fatima), 9. Soto (Colombia Tierra de Atletas - GW Bicicletas), 10. Joyce (Rally Cycling) všichni stejný čas

Průběžné pořadí: 1. Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) 20:15:56, 2. GANNA (Italy) - 0:33, 3. Sevilla (Team Medellin) - 1:01, 4. McNulty (UAE-Team Emirates) - 1:21, 5. Flórez (Androni Giocattoli – Sidermec) - 2:11, ...53. ŠTYBAR (Deceuninck-Quick Step) -14:49