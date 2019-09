Proč si vévodkyně Meghan oblíbila Ultraboosty a kdo trénuje "bos"? Boty celebrit! | iSport.cz

Co se sportovního obleční týká, zůstává Rita Ora věrná Adidasu. Když byla před časem zachycena fotografy při svém pravidelném tréninku v New Yorku, měla na sobě sportovní podprsenku, legíny i boty této značky. Model běžeckých tenisek Adidas AlphaBounce si Rita dokonce oblíbila natolik, že je nesundává ani na své koncerty. A není divu. Podle výrobce má flexibilní odpružení Bounce+ změkčit každý krok a zajistit tak noze maximální pohodlí. Kromě toho mají boty i ekologický rozměr. Materiál použitý na výrobu svršku byl částečně vyroben z recyklovaného odpadu z pláží a pobřeží.

Herec Hugh Jakcman je nesporným důkazem toho, že věk je jen číslo. Ačkoliv letos oslaví své jednapadesáté narozeniny, může se chlubit vyrýsovaným tělem, které by mu kde jaký mladší kolega mohl jen závidět. Za skvělou postavu vděčí především sportu, a to konkrétně pravidelnému běhu a posilovně. A jaké boty na tréninky má Hugh nejradši? Jednoduše žádné. Už před lety si oblíbil značku Vibram , která se specializuje na výrobu pětiprstých bot s tenkou podrážkou, jež mají simulovat chůzi naboso. Nyní však Hugh přešel ještě na vyšší level a boty si na sport nebere vůbec. Snad mu tedy v posilovně nespadne žádná z činek na nohu.

Pippa Middleton

Hoka One One Hupana

Sestra vévodkyně Kate, Pippa, je velkou milovnicí běhu. Svou oblíbenou aktivitu sice musela na čas omezit kvůli těhotenství, ale nyní zhruba 11 měsíců po narození syna Arthura, se dostává opět do formy. Při svých sportovních aktivitách je velmi často vídána v botách značky Hoka. Konkrétně tento model nese název odvozený od od maorského výrazu „Jaro je zpět“ - One One Hupana. Model byl pojmenován příznačně, bota totiž vyniká nízkou hmotností a ultra prodyšností, kterou s příchodem jara rozhodně oceníte. Stejně jako u jiných modelů Hoka nechybí ani u tohoto tlumící vrstva založená na speciální pěně CMEVA, která se díky své tlumící schopnosti vrátí i po opakované kompresi do původního stavu.

