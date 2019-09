Čech odjel na historickém kole etapu Tour de France. Do kopce ho museli tlačit | iSport.cz

Václav Laurin a Václav Klement, zakladatelé automobilky ŠKODA AUTO, postavili první kolo značky SLAVIA v roce 1895. Fanoušek historických kol Vladimír Vidim se rozhodl sestavit jejich v pořadí třetí model, který byl zároveň prvním závodním bicyklem této značky.

Jenže sestrojit historické závodní kolo nebylo rozhodně jednoduché a chvíli to vypadalo, že si Vladimír svůj dlouholetý sen nesplní. Dochovalo se totiž sice několik originálních kol Laurin a Klement SLAVIA v cestovním provedení, ale žádný exemplář závodního kola. „Nakonec se ukázalo, že nikdo o žádném dochovaném závodním exempláři neví, a zůstali jsme stát na mrtvém bodě,” říká Vladimír.

Ten se však rozhodně nechtěl tak jednoduše vzdát a pustil se do výroby jen podle fotografií, dobových prospektů a dalších historických podkladů. Z nich za pomoci pravítek a úhloměrů odvodil původní úhly a délky. Horší už prý bylo odhadnout detaily, protože na fotkách není zřejmé, zda jsou trubky rovné, nebo prohnuté.

Po třech měsících ale nakonec bylo přeci jen hotovo. Původní SLAVIA v závodní verzi měla pevný převod a postrádala brzdy, takže rychlost se na ní dala regulovat pouze jakýmsi driftováním – stejně tak, jak to dnes dělají uživatelé takzvaných fixies. „Uvažovali jsme i o variantě, že bychom kolo z bezpečnostních důvodů vybavili současnou brzdou, ale tím bychom se vzdálili od originálu a už by to nebylo ono,“ vysvětluje Vladimír.

Konstruktér historického modelu však nechtěl své dílo jen vystavovat. Rozhodl se ho podrobit pořádnému zatěžkávacímu testu. Jeho cílem nebylo nic menšího než odjet 135 kilometrů dlouhou alpskou etapu letošní Tour de France, která je otevřená i pro veřejnost.

Když nastal den D, Vladimíra ani nenapadlo, že by s osmnáct kilogramů vážícím kolem nemusel etapu vůbec dokončit. Dopředu ho hnal jeho velký sen a také povzbuzování ostatních. „Replika kola Slavia měla obrovský úspěch! Vlastně nebyl člověk, který by nedal najevo obdiv, podporu, radost. Lidi mě plácali, jako bych byl závodník Tour de France a vyhrál etapu. To mě obrovsky motivovalo,“ rozpovídal se po závodě.

Přitom jakýkoliv kopec nad osm a půl procenta, byl pro Vladimíra na historickém modelu velmi těžký. Nedělalo mu problém je jen vyjet, ale kvůli chybějícím brzdám i sjet. Z tohoto důvodu značnou část trasy musel jít vedle kola – nachodil více než 40 kilometrů. Do cíle však nakonec zdárně dorazil. „Byl jsem poslední závodník, který závod dojel do cíle, ale byl jsem šťastný. Spojil jsem značku Laurin & Klement se slavnou Tour de France. Dokázal jsem sem dovézt kolo, ukázat jej lidem a dojet etapu. Na to jsem moc pyšný,“ říká Vladimír.

Po návratu začal Vladimír přemýšlet, jak s kolem naložit dál. Jde přeci jen o světový unikát a schovat jej do dílny k ostatním kolům se mu zdálo jako promarněná snaha o oživení této legendy. Rozhodl se proto věnovat kolo do expozice Muzea Škoda v Mladé Boleslavi, kde je od minulého týdne k vidění pro všechny návštěvníky.