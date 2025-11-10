Provod: Na Chorého bych nikdy nechtěl hrát. Haškův konec jsem těžce prožíval
Den po náročném utkání v Plzni, kde Slavia zvítězila v důležitém šlágru Chance Ligy 5:3, už seděl před novináři na reprezentačním srazu před zápasy se San Marinem a Gibraltarem. Lukáš Provod přišel v dobré náladě, šťastný za tři body ze západu Čech. Opora vršovického celku ocenila přínos Tomáše Chorého a naopak zvážněla, když přišla řeč na předčasný konec trenéra Ivana Haška.
Bolí vás po zápase s Plzní nohy?
„Únava tam je, po zápase, který je fyzicky i emočně vypjatý, člověk nejde spát úplně brzy. Budeme to muset dospat v následujících dnech. Extrémně si toho vítězství vážíme. Známe kvalitu Plzně, vidíme její výsledky v Evropě. Moc si vážíme toho, že jsme uhráli tři body a prezentovali se takhle. Poté, co jsme vedli 4:1, jsme přišli o momentum zápasu (Plzeň snížila na 3:4), ale ve druhé půli to ukočírovali a dovedli do vítězného konce. Jsme moc rádi za tři body, že jsme období před reprezentační pauzou uzavřeli takhle úspěšně.“
Ocenili jste přínos Tomáše Chorého, jak se popasoval s tak těžkým zápasem v Plzni, kde na něj pískají lidé na tribunách?
„Sám to říkal, že se v takových situacích vyžívá, dodává mu to motivaci, vidím to na něm. Potvrzuje v každém zápase, jak je pro nás důležitý. Hlavně v těch velkých má skvělý charakter, je pro nás nesmírně potřebný. Neuvěřitelně týmu pomáhá, mně osobně se mi s ním hraje výborně, jsme na sebe výborně napojení a spolupráce je skvělá. Má něco, co přináší Slavii i reprezentaci, pro soupeře je vždycky nepříjemný. Jako stoper bych na něj nikdy nechtěl hrát.“
Už jste si na srazu stihli s hráči Plzně podat ruce?
„Byl to hodně emotivní zápas. Tady na reprezentaci se to všechno smývá. První, co jsme na srazu udělali, že jsme si podali ruce, pokecali o tom zápase. Všichni jsme tady za jedním společným cílem, klubové záležitosti do toho nepatří.“
Jak berete nadcházející sraz, kde vás čeká San Marino a Gibraltar?
„Hlavně zodpovědně, první přípravný zápas bude od toho, abychom se připravili na ten druhý, kvalifikační. Jednoznačně chceme zvládnout oba zápasy vítězně, hrajeme doma. V Karviné má být vyprodáno, chceme se odvděčit fanouškům, co přijdou. Zásadní bude oba zápasy zvládnout, udržet druhé místo a následně se připravit na březnovou baráž. Chceme nastolit co nejlepší atmosféru a zvládnout oba zápasy.“
Zvládne roli hlavního trenéra dosavadní asistent Jaroslav Köstl?
„Popasuje se s tím dobře. Známe se dlouho a dobře, my dva víme, co od sebe čekat. Hráčů z týmu zná hodně, má zkušenosti, u národního týmu nějakou dobu byl. Ve spolupráci s ním nebude žádný problém.“
Patříte v reprezentaci ke zkušenějším hráčům. Jak vnímáte dění kolem trenéra národního týmu, kde po prohře na Faerských ostrovech skončil Ivan Hašek?
„Prožíval jsem to těžce. Člověk nechce být u toho, když se mění trenér, ne za všechno může zrovna on. Často mi přijde, že za to můžou spíš hráči. Trenér něco ovlivní, ale u nároďáku je to složitější. Mrzelo mě, že jsme nebyli lepší, minimálně v poslední době. A to stálo trenéra místo. Touhle cestou mu chci poděkovat za práci, kterou odvedl. Ta práce byla dobrá, národní tým nasměroval správně.“
Zdůrazníte si mezi sebou v týmu, že je nutné k národnímu mužstvu přistupovat stoprocentně zodpovědně?
„Jako hráči můžeme ovlivnit, jak se budeme chovat na hřišti a jaké budeme podávat výkony. Bavíme se o tom v kabině, na druhou stranu nějaká slova mi přijdou trošku plochá. Jsou důležitá, ale i trošku zbytečná. Každý si musí sáhnout do svědomí, zda udělal v daný moment maximum, jaké výkony podával na hřišti. Nemá cenu si tady jenom něco vykládat. Všichni se musíme zamyslet a dávat do zápasů absolutní maximum. Když to tak bude, tak můžou přicházet výkony jako doma s Chorvatskem, kde to od nás bylo dobré, zvládli jsme zápas s absolutní špičkou, gigantem, a uhráli remízový výsledek, to mi přijde fajn. Na tomhle to musíme postavit, představuji si, že se takové výkony budou opakovat.“
Už jste gratulovali kapitánovi Tomáši Součkovi, že počtem vstřelených branek v Premier League vyrovnal český rekord Patrika Bergera (38 gólů)?
„Je to neuvěřitelné. Suka znám dlouho, troufnu si říct, že je mým hodně dobrým kamarádem. Co předvádí a dokazuje, jak v Premier League působí, k tomu vyrovná gólový rekord… Přijde mi to neskutečné k tomu, jakou pozici hraje. Zaklepu to na zuby, ale myslím, že rekord překoná. Je vzorem nejen pro malé děti v Česku, ale i pro nás ostatní, jaký je člověk i hráč.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|6
|5
|1
|0
|20:1
|16
|2
Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3
Faerské ostrovy
|7
|4
|0
|3
|10:6
|12
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|6
|0
|0
|6
|2:20
|0